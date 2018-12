Musik Stimmungsvoll: Adventskonzert mit Salto Vocale

Eislingen / SWP

Zum „etwas anderen“ Adventskonzert hatte der Eislinger Chor Salto Vocale in die Lutherkirche geladen. Als besondere Note legte Pianist Michael Hauser mit zwei Solostücken einen Klangteppich in das Kirchenschiff. „Burden Down“ bildete den Auftakt des Konzerts, mehrstimmig intoniert von der Empore der Lutherkirche. Und mit „Highland cathedral“ und „Mashiti“ folgten zwei weitere Stücke durch die Saltos, bevor mit dem Chor Terzinfarkt die jüngsten Sängerinnen und Sänger des Liederkranzes als Gäste ihr Können unter Beweis stellten. Nach ihrem ersten Auftritt 2017 bewiesen sie auch diesmal ihr Können und ihre Lebendigkeit mit den Stücken „In the bleak winter“, „Mary did you know“ und „Celtic Carol“. Als Zuhörer freut man sich schon jetzt, mehr von dieser Gruppe zu hören, der noch ein paar jüngere Männer gut täten.

Das „etwas andere Adventskonzert“ von Salto Vocale zeichnete sich wieder dadurch aus, dass nicht nur „etwas andere“ Chorliteratur zum Besten geboten wurde, sondern zwischen den Liedern wohltuende Texte durch Mitglieder des Chores vorgetragen wurden. Auch die deutschen Übersetzungen der Lieder wurden vom Publikum aufmerksam verfolgt. So waren es insbesondere die Texte und im Anschluss der außergewöhnliche Chorsatz bei „Viva la Vida“ von Coldplay und das „Hallelujah“ von Leonhard Cohen, das stürmischen Applaus der Besucher erntete.

Das Schlussviertel leitete Salto Vocale mit „God bless the child“ und „The first Noel“ ein. Besonders stimmungsvoll dann am Ende das „Shalom“, gemeinsam mit den Besuchern „Tochter Zion“ und „O du stille Zeit“ nach Joseph von Eichendorff, das der engagierte Dirigent Christof Esswein neu gesetzt hatte.

Unterstützt von Pianist Michael Hauser, boten Salto Vocale und Terzinfarkt zusammen mit den Vorträgen sensibel ausgewählter Texte ein stimmiges adventliches Bild. Herbert Fitterling