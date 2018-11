Weihnacht Sternstunden für Kinder und Jugendliche

Kreis Göppingen / swp

Alle Jahre wieder zur Vorweihnachtszeit startet die Geschenkaktion „Sternstunden“ im Landratsamt Göppingen. Seit gestern schmücken 75 Weihnachtswünsche von Kindern und Jugendlichen aus dem Wirkungskreis der Freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie des Kreisjugendamts in Form von Wunschkärtchen den Weihnachtsbaum im Foyer der Behörde. Die Sternstunden wurden gestern durch Landrat Wolff eröffnet.

Im Jahr 2018 haben Mitarbeiter der Freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Landkreis Göppingen sowie des Kreisjugendamts die Wünsche zusammengestellt, die auf den Wunschkärtchen stehen. Die Wunschkärtchen sind anonymisiert, sodass die Namen der Kinder und Jugendlichen für die Schenkenden unbekannt bleiben.

Die Sozialarbeiter hörten aufmerksam zu, als die Kinder und Jugendliche ihre kleinen und großen Träume formulierten. Resultat war ein buntes Sammelsurium an Wünschen: Spielzeug, Bälle, Puzzle und Kleidung sind nur einige der Bestandteile auf der Wunschliste der Kinder und Jugendlichen, deren Eltern beim Kauf der Weihnachtsgeschenke oftmals nicht aus dem Vollen schöpfen können.

Groß werden die Augen der Jüngsten im Kreis an Heiligabend werden, wenn dann – ganz unverhofft – doch die gewünschten Päckchen unter dem Christbaum liegen.

Die Sternstunden läuten traditionell die Vorweihnachtszeit im Landratsamt ein. Die Weihnachtsaktion endet am 13. Dezember um 8.30 Uhr mit der symbolischen Geschenkübergabe von Landrat Edgar Wolff an die Verantwortlichen der Freien Träger und des Kreisjugendamts. Danach schlüpfen die Sozialarbeiter in die Rolle der Geschenkboten und überreichen die Präsente an die Kinder und Jugendlichen.