Verkehr Steige nach Drackenstein wird gesperrt

Gosbach/Drackenstein / swp

Hintergrund bildet die Sanierung der Fahrbahn und zwei Rutschungen auf der Steige. Wie das Straßenbauamt weiter mitteilt, erfolgen die Arbeiten in zwei Bauabschnitten. Die erste Maßnahme zwischen Drackenstein und Unterdrackenstein soll in der Zeit vom 27. August bis 3. September ausgeführt werden. Der zweite Bauabschnitt zwischen Unterdrackenstein und Gosbach ist direkt im Anschluss geplant und soll bis zum 7. September fertig gestellt sein. Der Verkehr wird so lange über Geislingen und Türkheim, beziehungsweise über Gosbach, Drackenstein und Merklingen umgeleitet. Das Straßenbauamt bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die durch die Bauarbeiten entstehenden Behinderungen.