Energie Stauferwerk gut vernetzt

Eislingen / Karin Tutas

„Wir sind im Alltag angekommen“, sagt Christian Gropp, Geschäftsführer des Eislinger Stromversorgers. Seit 1. August verkauft das kommunale Energieversorgungsunternehmen nicht nur Strom, sondern betreibt auch das Netz in Eislingen, Donzdorf und Ottenbach. Das Stauferwerk habe die Netzübernahme gut bewältigt, sagt Gropp. Der Energieversorger habe schon einige Herausforderungen in Form von Stromausfällen zu bewältigen gehabt und diese gut gelöst. Innerhalb eines halben Jahres hat das Stauferwerk 1000 neue Kunden gewonnen und hat damit die 5000er-Marke geknackt. „Wir wollen nach wie vor Nummer eins in der Region werden“, gibt Geschäftsführer Gropp das Ziel für die nähere Zukunft vor.

