Hauptversammlung Staufer-Gestalten: Enzo steht im Fokus

Göppingen / Margit Haas

Vorträge zum Kulturtransfer im Mittelalter, eine Studienfahrt zu einer Ausstellung über Richard Löwenherz, die Staufertage über die Beziehungen der Staufer zu den Päpsten und nicht zuletzt der Festakt zu ihrem 50-jährigen Bestehen – Geschäftsführer Dr. Karl-Heinz Rueß blickte bei der jüngsten Hauptversammlung der Gesellschaft für staufische Geschichte wieder auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Im Herbst war außerdem mit den beiden befreundeten Staufer-Vereinigungen aus Jesi und Palermo in der Faurndauer Stiftskirche die begehrte Auszeichnung des „Premio Federicino“ vergeben worden.

In diesem Jahr findet eine Studienfahrt in den westlichen Bodenseeraum und die Nordschweiz statt, die von 11. bis 14. Juli terminiert ist.

Am 25. Oktober wird der Präsident der Staufer-Vereinigung, Professor Dr. Knut Görich, über neueste Forschungsergebnisse am sogenannten „Cappenberger Barbarossakopf“ berichten. Bereits seit mehr als 40 Jahren sei bekannt, dass er nie versilbert war, im Testament des Taufpaten des Rotbarts ist aber von einem silbernen Kopf die Rede.

Im Herbst wird dann die Gesellschaft in ihrer Veranstaltungsreihe „StauferGestalten“ Enzo, den Sohn Kaiser Friedrich II., in den Mittelpunkt stellen. Sechs Historiker aus Deutschland und Italien werden am Samstag, 26. Oktober, sein Leben aus unterschiedlichen Blickrichtungen betrachten. „Wir arbeiten weiter die späten Staufer auf, die nicht im Fokus der Forschung stehen“, so Görich.

Die Vorträge der Staufertage werden regelmäßig veröffentlicht. Im vergangenen Jahr erhielten die Mitglieder der Staufergesellschaft die Publikation „Konradin – der letzte Staufer“, der Band 38 in der Reihe. In diesem Jahr wird „Jüdisches Leben in der Stauferzeit“ erscheinen.

Für besondere Leistungen im Fach Geschichte erhalten einige Schülerinnen und Schüler im Landkreis Göppingen Preise und eine kostenlose Mitgliedschaft in der Gesellschaft: Elena Simanek, Anne Hentschel, Danilo Panteleit, Adrian Matzeit, Lara Riegraf, Juliana Friedl und Marc Danny Deibele.