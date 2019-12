Die Höhe der Fördergelder beträgt 20 000 Euro für das laufende Jahr: Der Verwaltungsausschuss des Kreistags hat in seiner jüngsten Sitzung der Aufhebung des Sperrvermerks für diesen Posten zugestimmt.

Der Kreistag hatte bei den Haushaltsberatungen die Freigabe des Zuschusses an die Bedingung geknüpft, dass auch das Land und die Stadt Göppingen die Festspiele entsprechend fördern. Dies ist laut Festspielgesellschaft inzwischen der Fall. Zusätzliches Geld gibt’s 2020 für die Festspiele vom Land: „Ich freue mich sehr, dass der Landtag auf Initiative der CDU-Fraktion im parlamentarischen Verfahren zum Doppelhaushalt 2020/21 erneut Mittel explizit für die Staufer-Festspiele Göppingen in Höhe von 15 000 Euro eingestellt hat“, teilt die CDU-Landtagsabgeordente Nicole Razavi mit. Gedacht sei die Summe für ein kulturpädagogisches Projekt im Rahmen der Staufer Festspiele 2020. Das Geld sei hervorragend angelegt, so die Abgeordnete, die auch Mitglied im zuständigen Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landtags ist.