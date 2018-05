Porträt Starke Frauen: Porträt von Pia Schäfer-Mayer

Birenbach / Sabine Ackermann

Gutgelaunt – kennt man Sie überhaupt anders? – öffnet Pia Schäfer-Mayer die Tür ihres ehemaligen Bauernhauses, das liebevoll restauriert und schmuck eingerichtet zum Verweilen einlädt.

Ganz oben unterm Dach hat sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Hubert Mayer ein gemütliches Musikstudio eingerichtet, in dem das Ehepaar weitreichende Berufserfahrung nicht nur im klassischen Gesang weitergibt. Und weil ihre bessere Hälfte gerade beruflich in China weilt, hat sich die vielbeschäftigte Sopranistin zu unchristlich früher Stunde Zeit genommen, aus ihrem durchgängig musikalischen Leben zu berichten. Inspirierend: der traumhafte Blick über die Anhöhen rund um Birenbach und auf die barocke Wallfahrtskirche „Zur schmerzhaften Mutter Gottes“.

Längst ein willkommener Pflichttermin dort in der Kirche ist das Konzert mit aktuellen und ehemaligen Gesangsschülern, das unter den Fittichen der Chorleiterin nicht nur perfekt auf Weihnachten einstimmt, sondern auch seit mehr als zehn Jahren die NWZ-Aktion „Guten Taten“ unterstützt.

Als Kirchenmusikertochter im westfälischen Gelsenkirchen geboren, in Bad Ems und Essen aufgewachsen, absolvierte Pia Schäfer-Mayer ihr Studium der Gesangs- und Instrumentalpädagogik an der Musikhochschule Münster. „Hätte ich gewusst, wie viel ich am Klavier sitze, hätte ich mehr geübt“, verrät die quirlige Musikerin lachend.

Bei einem längeren Engagement in Pforzheim lernte sie als Soubrette bei Nico Dostals „Ungarischer Hochzeit“ ihren Mann kennen. Schnell sprang der Funke über: „Wir mussten auch jeden Abend auf der Bühne heiraten“, erinnert sich Pia Schäfer-Mayer über die „richtig kitschigen“ Momente, die freilich auch sehr lustig waren. Geheiratet wurde im Frühjahr 1988, drei Jungs folgten in kurzem Abstand, und prompt wurden die festen Oper-Engagements weniger. Es folgten unzählige Stationen. Gastspiele führten sie ins nahe Ausland und zahlreiche Auftritte als Solistin in bedeutende Hauptstädte, darunter die Berliner Philharmonie und die Alte Oper in Frankfurt. Ihr breit gefächertes Tätigkeitsfeld als Sängerin schloss darüber hinaus auch Oper und Konzert sowie vokale Kammermusik und ihre besondere Liebe zum Liedgesang ein. „Wenn man Pech hatte, musste man anrücken und vorsingen“, nennt die 61-Jährige das Prozedere, das zu den Konzertauftritten dazugehört.

1996 kam sie als Gesangslehrerin zur Jugendmusikschule Göppingen und blieb 20 Jahre dort. Am Ende strich sie aus freien Stücken die Segel und ärgert sich noch heute: „Wir Musiklehrer sind alles studierte Leute, und ein großer Teil war seitens der Stadt nicht fest angestellt, arbeitete nur auf Honorarbasis. Irgendwann reichte es mir, dass wir zum Beispiel auf dem Schlossplatz das Aushängeschild waren und die Stadt da keine Festanstellungen rausrückte“, redet die Birenbacherin Tacheles. Dass sie der Jugendmusikschule 2016 den Rücken kehrte, habe sie jedenfalls nicht bereut.

Inzwischen ermöglicht sie ihren Schülern in ihrem Musikstudio durch intensive Betreuung den Schritt zum Studium, bietet Musiktheorie oder Gehörbildung im Einzelunterricht an. Sie selbst bezeichnet sich als „Stehaufmännchen“, bereits mit 17 wurde sie am Rücken operiert und schrammte knapp am Rollstuhl vorbei. Zum Glück sei sie seinerzeit auf Ärzte getroffen, die ihr Leiden erkannten und ihr bis zu der Zeit um ihren 40. Geburtstag Ruhe bescherten.

Doch dann traten Lähmungserscheinungen auf, die Wirbelsäule drohte wieder sich zu versteifen. Auch dies bekamen die Ärzte wie bei der dritten OP 2016 in den Griff. „Ich weiß das sehr zu schätzen“, betont Pia Schäfer-Mayer, die ihre Fröhlichkeit nie verloren hat.