Windräder Standorte für Messungen stehen fest

Kuchen / Ilja Siegemund

Die Gemeinde Kuchen plant eine Infoveranstaltung für die Bürger über die Ergebnisse der Messungen.

Mehr als 400 Menschen haben an einer Umfrage in Kuchen zum Windpark auf dem Tegelberg teilgenommen. Wie berichtet, stören sich einige Bürger im Ort am Lärm der Windräder und am Schattenschlag der Rotoren. Ob die Kritik berechtigt ist, sollen Messungen zeigen. Eine Bürgerinitiative um den Gemeinderat Volker Mann sowie um Thomas Rössler, Volker Schmid und Karl Reif hatte die Bürgerbefragung initiiert und will wissen, ob die geltenden Richtwerte durch die drei Windräder überschritten oder eingehalten werden.

