A Stadträte befürchten den Kollaps

Wiesensteig / Sabine Graser-Kühnle

Der Wiesensteiger Gemeinderat wehrt sich unisono gegen eine mehrjährige Sperrung der Autobahnauffahrt Mühlhausen in Richtung München. Wie berichtet, soll die bisherige Baustellenzufahrt der Deutschen Bahn vor der Tank- und Rastanlage Gruibingen als Ersatz dienen. Da diese von der Bahn nicht mehr gebraucht wird, ist eigentlich ihr Rückbau vorgesehen. Um die Baustellenzufahrt jedoch als Ersatzauffahrt für den öffentlichen Verkehr nutzen zu können, drängt das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart auf Umsetzung ihres Vorhabens. Der Grund: Verkehrssicherheitsprobleme auf der Auffahrt Mühlhausen. Ein notwendiger Einfädelstreifen soll im Zusammenhang mit dem Bau des Brückenbauwerks der A 8 an eben dieser Anschlussstelle Mühlhausen im Täle in Fahrtrichtung München, errichtet werden. Erst dann könne diese reguläre Zufahrt an der Anschlussstelle Mühlhausen wieder verkehrssicher genutzt werden. Diese Argumentation sorgte auch bei Mühlhausens Gemeinderäten für Verwunderung (wir berichteten).

Das RP rechnet mit einer Bauzeit bis zum Jahr 2020 und einer ebenso langen Sperrung. Weil die Behörde davon ausgeht, dass sich der Verkehr dadurch in die Gemeinden des Oberen Filstals verlagert, können sie zu dem Vorhaben Stellung nehmen. Für die Wiesensteiger Räte schien zumindest die Formulierung im Anschreiben des RP nicht nachvollziehbar: Soll die Sperrung sofort erfolgen?

Obendrein erklärte Wiesensteigs Bürgermeister Gebhard Tritschler die Rechtslage, wonach mit dem Brückenbau und damit auch mit dem Bau der Einfädelspur erst nach Rechtskraft des Planfeststellungsverfahrens zum Ausbau der A 8 am Albaufstieg begonnen werden darf. „Das Verfahren wird aber niemals vor 2020 beendet sein, die Sperrung der Anschlussstelle Mühlhausen wird demnach viel länger dauern“, argumentierte der Bürgermeister. Dem schlossen sich die Räte an. Sie befürchten, dass während der gesamten Schließung der Nah- und auch der Schwerlastverkehr in Richtung Ulm durch ihr Städtle rollen werde.

Die Wiesensteiger werden in ihrer Stellungnahme eine Sperrung auf diese lange Dauer ablehnen. Sollte das RP anders entscheiden, will Wiesensteig eine 30er-Zone in der Ortsdurchfahrt ausweisen und regelmäßige Kontrollen des Lastverkehrs, denn trotz Verbots „verirren“ sich immer wieder Lastwagen nach Wiesensteig.