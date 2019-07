Beim Stadtfest blieben keine Wünsche offen und auch das Wetter hat mitgespielt. Nasse Füße gab’s allenfalls beim Entenrennen.

Viel Glück mit dem Wetter hatten die Süßener am vergangenen Wochenende mit ihrem Stadtfest. Sonne und Wolken wechselten sich ab und Petrus hatte ein Einsehen und schickte ab Samstagnachmittag keinen Regen mehr. Den Auftakt bildete am Freitagabend das Stadtfestkonzert der Süßener Kolping- Musikschule in der neu erbauten Kulturhalle. Bei vollem Haus spielte das hauseigene Sinfonieorchester und das Projekt- Jugendorchester verschiedener Blasmusikvereine. „Der Saal hat getobt, “, erklärte Katharina Weißenborn, Kulturbeauftragte der Stadt Süßen.

Nach dem Fassanstich am Samstagnachmittag wurde das Stadtfest offiziell eingeläutet. Viele kleine und große Läufer begeisterten wieder beim Stadtlauf des AST mit „Schutzengellauf. Im Anschluss feierten die Besucher ausgelassen zu fetzigen Rhythmen an vier verschiedenen Bühnen.

Hahnentanz am Sonntag zählt zu den Highlights

Viele Stände unterschiedlicher Vereine und Nationalitäten sorgten für kulinarische Höhepunkte. Köstliche Düfte zogen durch die Straßen. Ob leckere Rote Wurst, spanische Paella, ungarische Spezialitäten aus der Partnerstadt Törökbalint oder Köstlichkeiten der Türkisch-Islamischen Union, für jeden Gaumen war etwas dabei. „Wir kommen jedes Jahr extra wegen der leckeren Paella“, schwärmte eine Besucherin und blickte glücklich auf den vor ihr stehenden Teller. Alle Frauen am Tisch nickten begeistert.

Ein Höhepunkt am Sonntag war der traditionsreiche Hahnentanz. Nach Tanzvorführungen mit Gästen aus Lettland und Paraguay lud der Schwäbische Albverein am Rathausplatz Paare in wunderschönen Trachten ein zum tänzerischen Wettstreit um den Hahn. Ein weiteres Highlight bildete das Entenrennen am späten Nachmittag. Jeder Besucher konnte gelbe Plastikentchen kaufen, welche um 17 Uhr im Mühlkanal um den Sieg schwammen. Rund 1000 Enten wurden verkauft und der Erlös ging für einen guten Zweck. Viel geboten war auch für alle jungen Besucher. Ob Karusell und Kinder schminken für die Kleinen oder Schießbude und Boxauto für die Jugend, jeder konnte auf seine Kosten kommen. „Sechs mal getroffen“, jubelte ein junger Besucher am Schießstand und schwenkte seinen Preis fröhlich durch die Luft.

Internationale Tänze in Süßen

Bunte Tanzvorführungen aus unterschiedlichen Ländern, sportliche Turndarbietungen, musikalische Highlights verschiedener Musikvereinen und mehrerer Bands, sowie einer Feuershow ließen keine Wünsche offen. Fleißig wurde vor den Bühnen dann auch getanzt. Erhitzt, aber glücklich zu abendlicher Stunde flanierten viele Süßener gen Heimat, mit der Gewissheit auf das nächste Stadtfest 2020.