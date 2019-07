Das Eislinger Stadtfest war drei Tage lang ein kunterbuntes Miteinander, bei dem alles passte. Festzug, Musik, Bühnenprogramm – die Eislinger haben ausgelassen gefeiert.

Das Wetter spielte der Filstalstadt in die Hände: Schon am Freitag wurde beim Stadtfesthock bis spät in die Nacht gefeiert. Bestens gelaunte Partygäste machten den Auftakt der Wochenendveranstaltung zum gelungenen Festabend. „Was will man denn mehr“, meinte ein junger Mann, der mit seiner Freundin zum Feiern und Freunde treffen gekommen war, denn: „Unser Freundeskreis kommt schon traditionell beim Eislinger Stadtfest zusammen“, ergänzte er, und der ganze Tisch bestätigte das.

Besuch aus Villany und Oyonnax

Auf den Festzug am Samstag wurde lange hingearbeitet und -gefiebert, vor allem die Kinder freuten sich. Kunterbunt war der Lindwurm, der sich durch die Straßen schlängelte. Kindergärten, Schulen und Vereine haben sich wieder allerhand einfallen lassen. Bunte Bauklötze, fleißige Bienen und Marienkäfer oder giftgrüne nimmersatte Raupen bestimmten das bunte Straßenbild. Kapellen sorgten zusätzlich für die Unterhaltung der Zuschauer am Straßenrand, die dicht gedrängt das Spektakel verfolgten. Mit dabei waren auch Delegationen der beiden Eislinger Partnerstädte Villany und Oyonnax.

Dass Vertreter der verschiedensten, in Eislingen sesshaft gewordenen Nationalitäten mit von der Partie sind, ist längst Tradition und die bunten Landestrachten wie immer eine Augenweide. Rund eineinhalb Stunden schlängelten sich die 3800 Mitwirkenden durch die Stadt, und dann ging es weiter, denn gefeiert wurde auch am Samstag bis spät in die Nacht.

Musik für jeden Geschmack

Feiern war auch ein Stichwort für die 30-jährige Städtepartnerschaft mit Villany. Eislingens Oberbürgermeister Klaus Heininger sowie sein ungarischer Amtskollege Gyula Takats waren sich einig: Es ist eine gelebte Partnerschaft. Dass schon die nächste Generation dahinter steht, bewiesen nicht zuletzt die Auftritte der mitgereisten Villanyer Jugendtanzgruppe und Jugendblaskapelle. Ob Rock, Pop oder Blasmusik, für jeden Musikgeschmack war bei der breit gefächerten Auswahl etwas dabei.

Auch das Bühnenprogramm am Sonntag konnte sich mit bunter Folklore sehen lassen. Die Vereine und Gastensembles unterhielten die Besucher bestens. Genauso breit gefächert wie die musikalische Auswahl waren auch die kulinarischen Angebote. Nicht nur die Eislinger, sondern auch auswärtige Gäste strömten am Wochenende zum Feiern in die Stadt. Unterhaltung gab es aber nicht nur für die großen, sondern auch für die kleinen Besucher. Publikumsmagnete waren wieder der Klopfplatz der Eislinger Saurierfreunde, wo auf der Suche nach einer Versteinerung fleißig gehämmert wurde, und natürlich der Rummelplatz, der beim Eislinger Stadtfest nicht fehlen darf. Auf dem Schlossplatz, im Schlosspark und auf dem Kronenplatz wurde drei Tage ausgelassen gefeiert und Gemeinschaft gelebt.

