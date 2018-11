Gebühren Stadt will 16 Cent mehr fürs Wasser

Stadt will 16 Cent mehr fürs Wasser

Ebersbach / TOBIAS FLEGEL

Ein weiteres Jahr in Folge will die Stadt Ebersbach die Wassergebühren merklich anheben. Zu Beginn des neuen Jahres soll der Preis von derzeit 2,66 Euro auf 2,82 Euro pro Kubikmeter verbrauchtem Wasser steigen. Kämmerer Oliver Marzian zufolge schlägt die Erhöhung bei einem Ein-Personen-Haushalt etwa mit sechs Euro im Jahr zu Buche, bei einem Drei-Personen-Haushalt mit ungefähr 18 Euro.

Mit den Mehreinnahmen will die Stadt einen Verlust aus den vergangenen Jahren bis Ende 2019 tilgen. Dieser beträgt nach Angaben von Marzian rund 50 000 Euro. Der Kämmerer hält die Erhöhung für vertretbar, da Verbraucher in Ebersbach seiner Ansicht nach immer noch wenig für ein Gut mit prima Qualität bezahlten – rund drei Euro für 1000 Liter Trinkwasser. Der Anhebung muss der Gemeinderat kommende Woche noch zustimmen, der Ausschuss für Technik und Umwelt tat es am Dienstag.