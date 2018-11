Soziales Mit Überzeugung anderen helfen

Deggingen / Claudia Burst

Mit Michael Schubert und Andrea Groeneveld haben die Schulen und der Fachbereich Jugendhilfen in Deggingen jetzt ihren jeweiligen Leiter. Beide sind Überzeugungstäter.

Als Gerhard Rademacher in Pension gegangen ist, hat er den Weg frei gemacht für Andrea Groeneveld und Michael Schubert. Andrea Groeneveld trägt nun die Verantwortung für den Fachbereich Jugendhilfe in der Region Ulm/Ostwürttemberg der Bruderhausdiakonie in Deggingen. Michael Schubert ist Leiter der Oberbergschule der Jugendhilfen Deggingen, die mehrere Standorte im Landkreis Göpingen unterhält.

„Jugendhilfe ist derart im Wandel. Immer. Alle gesellschaftlichen Entwicklungen kriegen wir hautnah mit“, sagt die 56-Jährige.

Der neue Schulleiter liebt die Vielseitigkeit an seinem Beruf. Der 41-Jährige kümmert sich sowohl um die Stammschule in Deggingen sowie die Klinikschule der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Christophsbad.

