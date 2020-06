Regentropfen fallen unaufhörlich vom Himmel herab. Samstagmorgen. 2 Uhr. 11 Grad. Andreas Weiß macht sich mit vier Unterstützern auf den Weg. Die Fünf rennen mit Stirnlampen ausgestattet durch die Nacht. 100 Kilometer wird der 38-Jährige zurücklegen: auf einem 6-Kilometer-Rundkurs vom Eislinger Süden aus einmal unter der B 10 hindurch, an den Näherhöfen vorbei und über die B 10 zurück ins Wohngebiet.

Nach wenigen Minuten zieht sich die Nässe in die Kleidung, der Regen läuft über die Stirn in die Augen. Dennoch herrscht gute Stimmung. Am Vorabend schläft der Eislinger ein paar Stunden vor. Nach einem Energy-Drink und einem Stück Kirschkuchen geht es mit einer kleinen Truppe und viel Abstand auf die Strecke. Marco Höpfner (Sparda-Team Rechberghausen) und Thomas Tonnier (AST Süßen) steigen direkt zu Beginn ein. Höpfner begleitet Weiß zwei Runden. Tonnier will die 100 Kilometer voll machen, beendet seinen Lauf jedoch nach 76 Kilometern wegen einer Verletzung, die bereits vor dem Start bestand.

Große Unterstützung kommt von drei gleichgesinnten Extremsportlern: Gabriel Ostermeier, Thorsten Keuser und Alexander Rukatukl (alle drei nahmen an der TV-Sendung „Höllencamp“ teil). Rukatukl steigt gegen 10 Uhr morgens ein und schafft in der restlichen Zeit 70 Kilometer.

„Schnapsidee“ kam ihm sechs Wochen vorher

„Die Idee kam mir vor etwa sechs Wochen. Ich wollte nächstes Jahr meinen ersten Hunderter unter Wettkampfbedingungen laufen“, erzählt Andreas Weiß. Weil wegen Corona dieses Jahr alles abgesagt wurde, reifte in ihm „die Schnapsidee, es jetzt schon unter lockeren Bedingungen daheim zu probieren“. Er muss keine Verpflegung mitschleppen und kommt nach 6,6 Kilometern durch seinen Garten. „Der Druck ist etwas geringer als bei einem offiziellen Lauf.“

Dass es ein völlig verrücktes Vorhaben ist, gibt der Eislinger zu. „Den Trainingsstand für die Aktion habe ich nicht.“ Nach 50 Kilometern spürt er das. „Da kamen wir in ein Tief“, erzählt er. Seine Begleiter merken, dass er immer ruhiger wird. Die Knie und Füße machen sich bemerkbar. Im Garten zieht er sich auch mal die Schuhe aus. Die Nägel der großen Zehen hinterlassen zwei Löcher in den Socken. Kurz hinsitzen ist erlaubt, die Zeit läuft aber weiter. Pizzaschnecken, Iso-Getränke, Tee, Trockenfleisch, Cola und Gummibärchen stehen bereit.

„Habe nie gesagt, dass hintenraus Spaß machen muss“

„Ich habe nie gesagt, dass es hintenraus Spaß machen muss“, sagt Andreas Weiß. „Nur noch 28 Kilometer. Das hört sich doch in Ordnung an.“ Man merkt: Es kommt immer auf die Sichtweise an. Mental gibt ihm die Stammbesetzung viel Kraft. Gerade laufen auch zwei Frauen für ein paar Runden mit.

Die vier Männer wollen dieses Jahr als Team den 24-Stunden-Lauf in Uhingen meistern – sofern er stattfindet. Falls nicht, verbindet sie bereits jetzt ein gemeinsamer Ultralauf. Um 17.44 Uhr überqueren sie die imaginäre Ziellinie direkt vor Weiß‘ Haustür. Seine Frau und sein Sohn jubeln dem Team genauso wie zwei Lauffreunde zu. Auf der Uhr: 100,17 Kilometer, 15:44 Stunden sowie 1110 Höhenmeter. Die knapp 7000 verbrannten Kalorien wollen die Sportler beim Grillen zumindest teilweise wieder zu sich nehmen.