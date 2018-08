Jugendring Spielspaß für Kinder in zwei Unterkünften

Kreis Göppingen / SWP

Diese Woche war das Spielmobil des Kreisjugendrings Göppingen in den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete in Uhingen und Eislingen zu Besuch. Die Kinder warteten bereits, als der Transit mit den zahlreichen Spielgeräten vorfuhr.

Gemeinsam mit den jeweiligen Sozialarbeitern vor Ort, einer Ehrenamtlichen aus der Spielmobilgruppe und unter tatkräftiger Mithilfe der Kinder wurde alles herausgeholt, was das Spielmobil an Spielschätzen bietet. Ob Hamsterrad, Schwungtuch, Diavolos, Riesenmikado, Balance-Parcours, Rollenrutsche und vieles mehr, es war für jeden etwas dabei.

Die Kinder und auch ihre Mamas und Papas waren begeistert von den vielen Möglichkeiten. Nach dem dreistündigen Einsatz waren alle glücklich. Zum Abschluss bekam jedes Kind eine Spielmobil-Urkunde. Da alle Kinder beim Aufräumen mithalfen, war alles wieder schnell verstaut, und bereit für die nächste Fahrt. „Wann kommt ihr denn wieder?“, fragten die Kinder Heike Eigenbrodt vom Kreisjugendring Göppingen. „So bald wie möglich“ war die Antwort.

Der Kreisjugendring möchte mit seiner Spielmobilarbeit im Landkreis so vielen Kindern wie möglich Spaß in ihrer Freizeit ermöglichen. Durch die Vorstellung bei einem Teamtreffen der Sozialarbeiter in den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete ist ein guter Kontakt entstanden. Diese beiden Einsätze waren noch ganz spontan in den Sommerferien möglich, die nächsten sind schon in Planung.

Ob bei Gemeinschaftsunterkünften, bei Kindergärten und Schulen, an Plätzen, die sonst gar nicht bespielt werden oder an Spiel- und Bolzplätzen – wichtig ist, dass viele Kinder kommen, spielen und viel Spaß haben.

Info Kontakt über Kreisjugendring Göppingen, heike.eigenbrodt@kjr.org, Tel. (07331) 301758.