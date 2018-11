Göppingen Sperrungen auf der Schlagader B 297

Göppingen / Von Arnd Woletz

Die halbseitige Sperrung der B 297 für ein Jahr sorgt für Nervosität entlang der Ausweichstrecken. Fünf Wochen lang ist die Strecke sogar ganz zu.

Die Bundesstraße 297 ist die wohl wichtigste Nord-Süd-Verbindung im Landkreis. Hier rollen täglich tausende Pendler in die Stadt Göppingen und wieder hinaus. Außerdem quält sich eine immer längere Kolonne von Lastwagen durch die Dörfer Richtung Lorch. Die Trasse ist die einzige Verbindung für den Schwerlastverkehr über den Schurwald.

Ab Mitte nächster Woche müssen sich die Autofahrer auf noch mehr Ungemach einstellen: In Birenbach wird entlang der Bundesstraße auf etwa 1,4 Kilometer Länge ein Radweg neben der Straße gebaut, die Fahrbahn verschwenkt und sogenannter Flüsterasphalt aufgebracht.

Etwa ein Jahr lang wird die Strecke im Bereich Birenbach deshalb nur halbseitig befahrbar sein. Eine Baustellenampel regelt dann den Verkehr. Und nicht nur das: Wie Birenbachs Bürgermeister Frank Ansorge jetzt einräumte, wird die Schlagader für mindestens fünf Wochen komplett zu gemacht. Das wird dann der Fall sein, wenn die Asphaltdecke aufgebracht wird. Ein Zeitplan dafür sei aber noch nicht absehbar, sagen Bürgermeister Frank Ansorge und Manfred Gottwald, Leiter des Straßenverkehrsamtes beim Landratsamt.

Noch sei auch noch nicht abzusehen, was diese Sperrungen für die Ausweichrouten bedeuten. Über die Krettenhofstrecke fahren schon jetzt sehr viele Pendler vom Schurwald Richtung Bartenbach, Göppingen-Ost oder Eislingen. Die Strecke wurde auf Göppinger Gebiet gerade ausgebessert. Künftig wird es dort auch einen Winterdienst geben, kündigte der Göppinger Pressesprecher Olaf Hinrichsen jetzt an. Aus Sicht des Landratsamt werde die Strecke als Ausweichstrecke zunächst auch nicht gesperrt, sagt Gottwald, der bisher aber lediglich für die ersten Abschnitte der B297-Arbeiten Aussagen treffen kann. Für die anderen Abschnitte, die nach der Winterpause anstehen, gebe es noch gar keinen konkreten Bauzeitenplan.

Generell sei aber sowohl die Krettenhofstrecke als auch das Sträßle von Birenbach zum Rechberghäuser Ortsteil Oberhausen in kommunaler Hand. Lediglich, wenn durch eventuelle Überlastungen dieser Mini-Straßen die Sicherheit gefährdet wäre, würde das Landratsamt einschreiten. Doch darüber Aussagen zu treffen, dafür sei es noch viel zu früh, so der Amtsleiter.

Frank Ansorge ist sich im klaren darüber, dass sich der Verkehr auch innerhalb seiner Ortschaft Schleichwege suchen werde. „Was aber nicht passieren darf, ist dass Sattelschlepper in kleinen Wohnstraßen stecken bleiben.“

Manfred Gottwald setzt darauf, dass sich der Verkehr je nach Ursprungs- und Zielgebiet jeweils ganz eigene Routen um die gesperrte Passage herum sucht – und sich dadurch gleichmäßig verteilt. Natürlich sei die Behörde während der Zeit der Vollsperrung bestrebt, den Verkehr auf möglichst hochqualifizierten Straßen umzuleiten – beispielsweise über Schorndorf oder Hohenstaufen.

Trotz aller Bemühungen werde es zu Staus kommen, sagt Frank Ansorge unumwunden: „Da muss sich jeder darauf einstellen“. Er als Bürgermeister habe bei der Baustelle „den Hut auf“, wie er sagt. Natürlich werde aber alles eng mit den anderen beteiligten Behörden wie Landratsamt und Regierungspräsidium abgestimmt. Die jetzt schon laut gewordene Kritik an der Dauer der Bauzeit weist Ansorge zurück. Es sei eine sehr umfangreiche Baustelle, die zudem in einige, jeweils etwa 200 bis 250 Meter lange Abschnitte aufgeteilt werden müsse. Außerdem lägen viele Leitungen im Boden, über die die jeweiligen Leitungsinhaber entscheiden müsse. Als Beispiel nennt Ansorge eine 45 Jahre alte Wasserleitung aus Grauguss, über deren Austausch oder Erhalt der Birenbacher Gemeinderat entscheiden werde. Insgesamt sei ein hohes Maß an Abstimmung nötig. Und ohne halbseitige Sperrungen seien solche Bauarbeiten rechtlich gar nicht mehr zulässig.