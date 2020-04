Wegen Straßenbelagsarbeiten ist vom 6.4.20 bis 17.4.20 eine Vollsperrung im Rahmen der Neugestaltung der Lerchenberger Straße in Bartenbach notwendig. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung Göppingen beginnen die Bauarbeiten in der Lerchenberger Straße (K1407) zwischen der Kreuzung Hofhalde/Helmut-Baumann-Weg und dem Ortsende Richtung Lerchenberg am Montag, 6.4.20.

Sperrung Lerchenberger Straße in Bartenbach: Umleitung

Die empfohlene Umleitung von Göppingen nach Lerchenberg beziehungsweise Hohrein erfolgt über die Hohenstaufenstraße (L1075) und die Verbindungsstraße Lenglinggasse zur K1407. Die Zufahrt zur Verbindungsstraße zum Krettenhof ist während der Sperrung nur von Osten her möglich.