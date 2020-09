Der Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd wird am Freitag für rund zwei Stunden gesperrt. Grund ist eine Klima-Demo des Aktionsbündnisses „Fridays For Future“. Das Bündnis hat dazu aufgerufen, mit Fahrrädern durch den B29-Tunnel zu fahren und so auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.

Die Demonstranten treffen sich um 14 Uhr am Gmünder Bahnhof. Auf ihrer Route durchqueren sie dann auch den Tunnel. Dieser ist deshalb von 13.30 bis 15.30 Uhr gesperrt, wie die Gmünder Stadtverwaltung mitteilt.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Stadtgebiet weiträumig zu umfahren um eine Verkehrsüberlastung in der Innenstadt zu vermeiden. Ebenfalls ist mit Verspätungen im Linienbusverkehr zu rechnen.