Das Regierungspräsidium führt am Mittwoch, 17.03.2021, und am Donnerstag, 18.03.2021, im Bereich der B10-Ausfahrt Göppingen Zentrum/West (Öde, Berufsschulzentrum) Erdarbeiten durch. Dabei werden Neophyten (nicht heimische Pflanzen) in der Böschung entfernt. Hierzu werden die Ausfahrt und die Auffahrt in Fahrtrichtung Ulm jeweils von 9 bis 16 Uhr voll gesperrt. Autofahrer sollen die Anschlussstellen Göppingen-Faurndau/Uhingen Ost und Göppingen Zentrum/Ost nutzen.