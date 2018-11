Wahl SPD sagt Kandidatentreffen nach AfD-Beschwerde ab

Uhingen / INGRID ZEEB

Die SPD hat ein für kommenden Samstag geplantes Kandidatentreffen zur Kommunalwahl im Mai 2019 abgesagt. Das Treffen hätte am 17. November um 13.30 Uhr im Fraktionszimmer der Uhinger Kämmerei in der Sparwieser Straße stattfinden sollen. „Wir machen das Treffen, aber zu einem späteren Zeitpunkt und an einem anderen Ort“, bestätigte die SPD-Fraktionsvorsitzende Susanne Widmaier.

Grund für die Absage ist, dass der stellvertretende Vorsitzende des AfD-Ortsverbandes Unteres Filstal, Sandro Scheer, sich beschwert hatte, dass der SPD-Ortsverein einen Raum nutzen wollte, den die Stadtverwaltung der Gemeinderatsfraktion zur Verfügung gestellt hat. Dies sei „eine unzulässige Verwendung von Fraktionsmitteln und eine indirekte und damit illegale Form der Parteienfinanzierung“, schrieb er an den Uhinger Bürgermeister Matthias Wittlinger.

Dieser schreibt zurück: „Eindeutig klarstellen möchten wir, dass es sich hier nicht um eine verbotene oder gar illegale Aktion handeln würde.“ Vielmehr könnten öffentliche Räume durchaus für Kandidatennominierungen von Parteien oder Wählervereinigungen zur Verfügung gestellt werden, zumal diese die Besetzung der kommunalen Gremien gewährleisten und gerade damit die demokratischen Strukturen am Leben erhielten.

Dennoch sagte die SPD sofort das Treffen ab. Susanne Widmaier: „Wir möchten hier keine Angriffsfläche geben und niemanden, auch nicht die Verwaltung, in Erklärungsnot bringen“, sagte sie der NWZ. Dass zu der Frak­tionssitzung auch die künftigen Kandidaten eingeladen waren, habe rein praktische Gründe: Die Fraktion wollte die Haushaltsanträge der SPD besprechen, und da sei es sinnvoll und auch ein Zeichen von Bürgernähe, externe Personen dazu einzuladen. „Wenn das jetzt Stress gibt, dann machen wir es eben zu einem anderen Zeitpunkt und an einem anderen Ort“, sagte sie: „Für uns ist das überhaupt kein Problem.“

Die SPD sei die einzige Fraktion, die ein Fraktionszimmer im Rathaus hat, „ein ausgemustertes Dachzimmer in der Kämmerei, das sonst niemand braucht“, sagt Widmaier. Das sei schon seit Jahrzehnten so. Die anderen Fraktionen treffen sich dem Vernehmen nach in Gaststätten oder reihum in Privatwohnungen zu ihren Sitzungen.

Der Bürgermeister nahm die Sache jedoch zum Anlass, „alle Mandatsträger darüber zu informieren, keine kommunalen Räume für Verfahren und Aufstellung von Wahlvorschlägen zu nutzen“, wie Matthias Wittlinger schreibt. Von früheren Treffen habe er keine Kenntnis, er habe dies aber auch nicht extra recherchiert, schrieb er an Scheer.

Dieser zeigte sich laut einer Pressemitteilung des AfD-Ortsverbandes verwundert und fragt: „Warum verzichten, wenn es doch laut Stadtverwaltung legal ist? Für mich bleibt ein G’schmäckle.“ Für Susanne Widmaier ist die Sache abgehakt: „Es ging ja ausdrücklich nicht um eine Kandidatennominierung, sondern um einen Gedankenaustausch. Am Samstag wären wir alle in der Haushaltsdiskussion schon drin gewesen, es hatte einfach praktische Gründe, beides zu verbinden.“