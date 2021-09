Die Strapazen des Wahlkampfs sind Heike Baehrens an diesem Nachmittag nicht anzumerken. Die SPD-Politikerin wirkt ausgeruht, frisch und redselig. Sie kommt dem Gesprächspartner in weißem Hemd und marineblauer Hose vor ihrem Büro in der Göppinger Innenstadt entgegen. Am Vormittag sprach sie von d...