Energie Spargelwald wird durchforstet

Hohenstadt / Von Sabine Graser-Kühnle

Der „Kahlschlag“ beim Windpark wird indessen wettgemacht durch modernste und effizienteste Technik, was sich zuerst in der Höhe der Anlagen auswirkt. Die vier Anlagen, die derzeit beim Landratsamt zur Genehmigung liegen, werden deutlich höher als die Nabenhöhe von 149 Metern, von der bislang die Rede war. Der Stuttgarter Firma Megawatt GmbH zufolge sollen drei der Windkraftanlagen mit einem Rotor-Durchmesser von 149 Metern, eine mit 131 Metern gebaut werden. Alle haben eine Nabenhöhe von 164 Metern. Damit ragen drei der Windmühlen 238 Meter in den Himmel, die vierte ist 229 Meter hoch.

Der geplante Windpark ist seiner Zeit voraus: Rotoren dieser Größe sind noch gar nicht auf dem Markt. Zu kaufen gebe es die frühestens Ende 2019, sagt Dr. Gerald Acker-Widmaier, Geschäftsführer von Megawatt. Die Leistung der Anlagen steige dann ebenfalls auf 3,3 und 4,38 Megawatt.

Um bei den Ausschreibrunden der Bundesnetzagentur überhaupt eine Chance zu haben, müsse man die modernste und effizienteste Technik verwenden, erläutert Acker-Widmaier. Diese neue Größenordnung ist, neben Umwelt- und Naturschutz, ein Grund für den „Kahlschlag“: Die größere Höhe der Anlagen bedingt gleichzeitig größere Abstände voneinander. Aus zehn mach vier, von den zuvor vorgesehenen fünf Standorten bleiben damit noch drei.

Komplett entfallen aus der Planung sind die Standorte in den Gewannen Stöckwald und Laichinger Berg. Zur Genehmigung beantragt sind zwei Anlagen in „Hellstern“. Eine weitere Anlage ist im „Wasserstein“ südlich der Autobahn geplant. In Weidstett, unweit der Keltenschanze, soll einmal die vierte Anlage des Windparks stehen.

Acker-Widmaier ist optimistisch, dass das Landratsamt die Anlagen genehmigt: „Wir haben alle arten- und denkmalschutzrechtlichen Bedenken berücksichtigt.“ Darüber hinaus wurde eine neue, verschärfte Berechnungsmethode für die Lärmimmissionen als Basis für die Abstände zur Wohnbebauung angewandt. Die gründe auf maximalen Belastungswerten. „Sogar mit dieser neuen Methode halten wir die Lärmrichtwerte ein“, versichert der Planer. Dem Gutachten sei allerdings nicht zu entnehmen, wie häufig es überhaupt zu diesen Maximalwerten kommen könne. „Da die Anlagen südlich stehen, dürfte das recht selten sein, den starken Südwind haben wir dort nicht oft.“ Der Geschäftsführer von Megawatt rechnet mit dem Bau der Anlagen bis Ende 2019, spätestens jedoch in der ersten Jahreshälfte 2020.

Das wiederum bezweifelt Hohenstadts Bürgermeister Günter Riebort. Immerhin habe dieselbe Firma Megawatt für eine Anlage auf Drackensteiner Gemarkung bereits den Bauantrag gestellt. „Ob die bei uns dann so rasch gebaut werden, da bin ich mir nicht sicher.“ Fraglich sei obendrein, wie die Stellungnahmen der Nachbargemeinden Westerheim und Laichingen zu drei der Standorte, die an deren Gemarkungsgrenzen liegen, ausfallen. Aus Rieborts Sicht sind die Standorte kein Störfaktor für das Vorhaben. Er steht weiterhin zu dem Windpark, auch wenn die Anlagen um einiges höher werden sollen. „Vier davon sind aus meiner Sicht in Ordnung.“ Schon eine würde ausreichen, um die 800 Einwohner Hohenstadts komplett mit Strom zu versorgen, meint der Bürgermeister. Obendrein profitiert Hohenstadt auch über die Gewerbesteuer, „auch wenn das noch einige Jahre dauern wird“.

Info: Die Firma Megawatt plant den Windpark auf Hohenstadter Gemarkung nur. Betrieben werden die Anlagen vom Albwerk Geislingen, der Energieversorgung Göppingen und Planet Energy aus Hamburg, einer Tochter von Greenpeace Energy. An einer der Anlagen sollen sich Hohenstadter Bürger beteiligen können.