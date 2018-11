Kreis Göppingen Spätes Mutterglück im Trend

Kreis Göppingen / eis

Späte Mutterschaft liegt weiter im Trend, der Kreis Göppingen bildet davon keine Ausnahme. Allerdings verlangsamt sich die Entwicklung.

Der Anteil spätgebärender Mütter liegt im Land als auch im Landkreis Göppingen über die vergangenen zehn Jahre unverändert hoch. Wie aus den aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts hervorgeht, lag der Anteil der Frauen, die mit 35 oder mehr Jahren ein Kind zur Welt bringen, in Baden-Württemberg im Jahr 2007 bei 23,8 Prozent, zehn Jahre später waren es dagegen 25,3 Prozent. Im hiesigen Landkreis fallen die Werte allerdings etwas niedriger aus als im Landesvergleich. Dort lag der Anteil der 35-Plus-Mütter zuletzt bei 22,9 Prozent, im Jahr 2007 waren es 20,5 Prozent gewesen. Damit liegt die „späte Mutterschaft weiterhin im Trend“, wie das Statistische Landesamt zu den jüngst veröffentlichten Zahlen anmerkt.

Auffällig ist aber auch: Dieser Trend pegelt sich allmählich auf einem hohen Niveau ein. Für Land wie Kreis verzeichnen die Statistiker einen leichten Anstieg, der jedoch nicht mehr so stark ausgefallen ist wie noch in den Nuller-Jahren. 2000 waren im Land lediglich 17,2 Prozent aller Gebärenden 35 Jahre und älter, 2006 bereits 23,3 Prozent. Ähnlich die Entwicklung im Kreis Göppingen: Im Millenniumsjahr waren 13,7 Prozent aller Frauen, die ein Kind zur Welt brachten, 35 Jahre und älter. Sechs Jahre später lag ihr Anteil bereits bei 21,4 Prozent.

Auf Platz 30 von 44

Unter den insgesamt 44 Stadt- und Landkreisen sortiert sich der Stauferkreis damit auf Position 30 ein. Die beiden Nachbar-Landkreise Alb-Donau (23,5 Prozent) und Heidenheim (22,1 Prozent) finden sich im Landesvergleich auf den Rängen 25 und 36 wieder. Der Ostalbkreis indes verzeichnet mit 25,5 Prozent einen leicht überdurchschnittlichen Wert.

Als Grund für den ungebrochenen Trend zur späten Mutterschaft nennt das Statistische Landesamt die „zunehmende Erwerbsbeteiligung und Ausbildungsdauer von Frauen (. . .), wodurch die Familiengründung in ein immer höheres Alter verschoben wird. Dieser Trend wird insbesondere mit dem Familiengründungsmuster hoch qualifizierter Frauen in Zusammenhang gebracht.“ Anders formuliert. Für viele Frauen steht – im Gegensatz zu früher – in jungen Jahren Ausbildung respektive Studium und Beruf im Vordergrund, die Gründung einer Familie rutscht vielfach in die späteren Jahre. „Tatsächlich zeigt sich, dass dort, wo viele Akademikerinnen leben, die Mütter bei der Geburt ihrer Kinder tendenziell älter sind“, konstatiert die Behörde.

Besonders hoher Schnitt in Hochschulstädten

Damit ist es kein Zufall, dass gerade Hochschulstädte den höchsten Anteil an spätgebärenden Frauen haben. In Heildelberg und Stuttgart liegt ihr Anteil bei 31,8 Prozent, in Ulm bei 29,7 Prozent, in Freiburg bei 29,2 Prozent sowie in Tübingen und Karlsruhe jeweils bei 29,1 Prozent. Diese überdurchschnittlichen Werte reichen in den Ballungsräumen auch in die Nachbar-Landkreise der Hochschulstädte hinein. Zum Beispiel weisen die Statistiker für den Landkreis Esslingen 27,3 Prozent aus, im Rhein-Neckar-Kreis sowie im Kreis Ludwigsburg sind es jeweils 26,5 Prozent.

Dass Hochschulstadt nicht einer Gesetzmäßigkeit gleich viele späte Mütter bedeutet, zeigt indes der Stadtkreis Pforzheim. Dort brachten im vergangenen Jahr nur 19,7 Prozent aller Frauen erst ab einem Alter von 35 Jahren Kinder zur Welt – in dieser Altersgruppe der niedrigste Wert des Landes.

Keine kontinuierliche Entwicklung im Kreis Göppingen

Grundsätzlich gilt aber laut Landesamt: In den meisten Landkreisen mit einem geringen Anteil später Mütter ist der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen mit einem (Fach-) Hochschulabschluss unterdurchschnittlich. Diese Landkreise sind zudem häufig stark ländlich geprägt wie der Schwarzwald-Baar-Kreis (21,1 Prozent), der Kreis Schwäbisch Hall (21,3 Prozent) oder der Neckar-Odenwald-Kreis (21,6 Prozent), die sich vor Schlusslicht Pforzheim einsortieren.

Im Landkreis Göppingen ist wiederum die große Klammer zwischen den Städten auffällig. Brachten in Göppingen im vergangenen Jahr 24,2 Prozent aller Frauen erst ab einem Alter von 35 Jahren Kinder zur Welt, waren unter den Geislinger Müttern lediglich 18,1 Prozent.

Auffällig ist in beiden Städten, dass es keine kontinuierliche Entwicklung, sondern einen Zickzackkurs in den vergangenen zehn Jahren gab. Anders formuliert: Immer dann, wenn die absoluten Geburtenzahlen zurückgingen, ging auch die Zahl der 35-Plus-Mütter zurück, gerade weil in dieser Altersgruppe weniger Kinder zur Welt kamen. Dagegen ging der starke Anstieg der Geburtenzahlen von 2014 bis 2017 – seinerzeit waren es 491, zuletzt 571 – einher mit späten Geburten, der Anteil stieg von 19,4 Prozent auf genannte 24,2 Prozent.

In Geislingen ist es anders

In Geislingen wiederum ist der Trend umgekehrt. Für die Fünftälerstadt verzeichneten die Statistiker 2013 insgesamt 205 Geburten, 2017 waren es 271. Allerdings sank der Anteil der Spätgebärenden von damals 20 auf zuletzt 18,1 Prozent. Damit wirkt sich auch der starke Zuzug von Familien aus Südosteuropa in der jüngsten Vergangenheit auf Geislingen aus. Im Zuge dessen kletterte zuletzt der Anteil junger Mütter im Alter von 20 bis unter 25 Jahren von 14,6 auf 18,8 Prozent.