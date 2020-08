Süßen goes open-air: Vor der Kulturhalle erklärt Katharina Weißenborn, welche Möglichkeiten sich rund um die Halle anbieten. Am Samstag etwa werden die Stuttgarter Saloniker auf einem Floß im Teich musizieren. Und am 4. September gibt’s auf den Sommerterrassen hinter der Halle einen Poetry-Slam-Abend. © Foto: Staufenpress