Von nächsten Freitag bis Montag steigt in der Oberhofenanlage in Göppingen wieder das Sommerfest im Park.

Gutes Essen, gediegene Atmosphäre, edles Ambiente, nette Leute, gute Musik und besondere Lichteffekte; ab Freitag verwandelt sich die Oberhofenanlage wieder in eine sommerlich-prickelnde Flaniermeile, wie die Veranstalter ankündigen.

Zum vierten Mal zeichnen nun das PIG Stadtmagazin Göppingen und die Eventagentur Jamstream für die Organisation verantwortlich. Dank des Engagements der Stadt Göppingen, dem Hauptsponsor CT Kran-Service aus dem Stauferpark und einem Dutzend weiterer Unterstützer aus der Wirtschaft steht das beliebte Fest mittlerweile auf einer wirtschaftlich soliden Basis, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Waren es bei der Neuauflage 2016 noch vier Stände, so sind es in diesem insgesamt sechs Pavillons, die sich um das leibliche Wohl der Festbesucher kümmern. Zu Platzhirsch, Gilo’s Bar, Zum Waldbesen und PIG aus Göppingen zusammen Lorenz Straubinger Events aus Salach sowie der Alte Station aus Rechberghausen gesellt sich dieses Jahr noch ein neuer Teilnehmer, die Mühlenscheuer, ebenfalls aus Rechberghausen. Musikalisch umrahmt wird die viertägige Veranstaltung durch ein halbes Dutzend Bands aus der Region.

Während der gesamten Veranstaltung ist die Durchfahrt durch die Mörikestraße gesperrt. Die feierliche Eröffnung erfolgt am Freitag um 19 Uhr durch Göppingen Oberbürgermeister Guido Till.

Öffnungszeiten und Bands

Freitag, 26. Juli: Beginn 17 Uhr, Band: La Diri

Samstag,27. Juli: Beginn 17 Uhr, Band: The Browsowskeys

Familiensonntag, 28. Juli, mit Frühschoppen ab 10 Uhr, Musikapelle Hohenstaufen, Acoustic Power, Sonic Love

Montag, 29. Juli: Beginn 17 Uhr, Band: Young and Used

Infos: www.facebook.com/sommerfestimpark