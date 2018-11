Versuch Solarleuchten für den Weg zur Hütte?

Eschenbach / Jürgen Schäfer

Den Nachtschwärmern leuchtet kein Licht: Dunkel ist nachts der Weg von der Albvereinshütte, die mitten im Grünen zur Einkehr lockt, zurück ins Dorf. Bürgermeister Thomas Schubert will diesem Manko mit Solarleuchten abhelfen. Dann bräuchte man keine teure Kabelverlegung. Außerdem sieht er gerade ein günstiges Angebot. Man könne Leuchten auf Probe ordern und sie nach einem Jahr bei „Nichtgefallen“ auch wieder zurückgeben.

Im Gemeinderat gab’s Skepsis. Wolfgang Rotsch findet solche Lampen in der freien Landschaft nicht schön. Außerdem gab er zu bedenken: „Nachtschwärmer wissen, wie sie heimkommen.“ Nadine Habdank wies darauf hin, dass viele mit dem Auto rausfahren. Andere nähmen Taschenlampen, das habe sich eingebürgert. Man solle das mal in der Brunnengasse testen, merkte Eberhard Mühlhäuser an – dort gibt es Klagen über mangelhafte Beleuchtung. Anja Ruoff will auch erst einen Test. Den fasst der Gemeinderat jetzt ins Auge. Aber der Schultes sieht schon auch, dass das Gros der Leute mit dem Auto unterwegs sei. Deswegen will er vorher in der Hütte fragen, wie es dort gesehen werde, wenn man Leuchten installiere und dafür Geld in die Hand nehme. „Nicht dass es heißt: Geht ja gar nicht.“ Man müsse vorher auch die Konditionen des Lampenkaufs verbindlich klären.

Gute Erfahrungen hat Heiningen mit Solarleuchten am Spazierweg unterhalb des Friedhofs gemacht. Sechs sind es dort. „Das hat sich ganz gut bewährt“, berichtete Franz Strauß vom Verbandsbauamt.