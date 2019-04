Eine am Mittwoch veröffentlichte Studie zeigt, wie die Menschen in den verschiedenen Regionen Deutschlands verdienen.

Von gleichwertigen Lebensverhältnissen ist Deutschland weit entfernt. Haushalte im Süden haben im Durchschnitt doppelt so viel Geld zum Ausgeben als im Norden, Osten oder in den alten Industriegebieten des Westens, sagt eine aktuelle Studie.

Einkommen im Kreis Göppingen

Wie die am Mittwoch in Düsseldorf veröffentlichte Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigt, fällt das durchschnittliche verfügbare Einkommen der Privathaushalte höchst unterschiedlich aus. So standen der Studie zufolge 2016 im Landkreis Starnberg bei München pro Person und Jahr im Schnitt 34.987 Euro zur Verfügung. Das war mehr als doppelt so viel wie in Gelsenkirchen, wo das Pro-Kopf-Einkommen bei 16.203 Euro lag.

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Böckler-Stiftung wertete den Angaben zufolge die Einkommensdaten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder für alle 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte aus. Als verfügbares Einkommen eines privaten Haushaltes gilt das Einkommen nach Steuern, Sozialabgaben und Sozialtransfers, das für den Konsum verwendet oder gespart werden kann.

Großer Zuwachs im Kreis Göppingen

Im Landkreis Göppingen liegt das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen demnach bei 23.985 Euro. Das entspricht einem realen Zuwachs von 12,2 Prozent seit dem Jahr 2000. Ganz ähnlich sieht es in den Nachbarkreisen aus: Der Alb-Donau-Kreis liegt bei 22.884 Euro. Der Kreis Esslingen bei 24.908 Euro, der Ostalbkreis bei 23.888 Euro und der Rems-Murr-Kreis bei 24.638 Euro. Einen besonders starken realen Zuwachs hat dabei der Ostalbkreis mit 19,4 Prozent zu verzeichnen, wohingegen die Menschen im Kreis Esslingen beim Einkommen nur 4 Prozent seit dem Jahr 2000 zugelegt haben.

Bundesweit kann die Stadt Heilbronn die größten Einkommenszuwächse verbuchen. Dort haben die privaten Haushalte pro Kopf inflationsbereinigt knapp 43 Prozent mehr Geld in der Tasche als zu Beginn des Jahrhunderts.