Chöre Singen bringt Freude – und Freunde

Bad Überkingen / swp

Unter dem Motto „Singen bringt Freu(n)de“ eröffnete die Sängerabteilung des TSV Bad Überkingen in der vollbesetzten Turnhalle den Liederabend mit dem Überkinger Heimatlied von Adolf Ita. Mit „Frisch Gesungen“ von Friedrich Silcher, dem Frühlingslied „Maigrüße“ von Julius Wengert sowie dem getragenen Chorsatz von Simon Breu „Sonntag ist“ bestritten die Sänger ihren ersten Auftritt. Der Gesangverein Reutti mit seiner Chorleiterin Ingeborg Lorz begann mit dem Chorsatz „Gesang verschönt das Leben“.

Die Sängerabteilung des TV Unterböhringen unter ihrem musikalischen Leiter Peter Bombardelli eröffnete ihren Vortrag mit dem Lied „I bin a Schwob“. Der Kirchenchor aus Reichenbach/Täle unter der Leitung von Udo Fritzsch setzte das Programm fort mit „Heimat mein Rebenland“ von Max Orrel. Mit „Das Brünnlein“ von Otto Löffler sowie „Schön Röschen, schenke ein!“ von Hermann Weidle beendeten die Sängerinnen und Sänger aus Reichenbach/Täle ihren ersten Vortrag.

Nach der Pause setzte der Chor aus Reutti das Programm fort. Mit „Warum bist du gekommen“ aus dem Bajazzo von Leoncavallo. Die Sänger aus Unterböhringen traten in ihrem neuen Outfit auf und brachten die Lieder „Die Mühle im Schwarzwald“, „Das Lieben bringt groß Freud‘“ sowie das bekannte Lied „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ zum Vortrag.

Es folgte der Kirchenchor aus Reichenbach/Täle mit einem Heimatlied von Walter Schneider „Schön ist die Heimat“. Nach der getragenen Weise „Die Nacht“ von Franz Abt beendete der Kirchenchor mit der Abschiedshymne von Gerd Onnen seinen Auftritt.

Die Gastgeber aus Bad Überkingen, begleitet von Jürgen Böhme am Akkordeon und Wolfgang Stier an der Gitarre, ließen die 50iger Jahre mit „Marina“ von Rocco Granada wieder aufleben. Es folgten zwei Gospelsongs „You rais me up“ sowie „Oh happy day“. Zum Abschluss des gelungenen Liederabends sangen – was schon zur Tradition dieser Veranstaltung geworden ist – alle Chöre gemeinsam das Lied „Wir wandern heut ins Schwabenland“.