Landwirtschaft Silphie-Blüte statt Maiswüsten

Region / Thomas Hehn

Mais ist die derzeit wichtigste Energiepflanze bei der Biogaserzeugung. Als ökologisch toter Lebensraum geraten die Monokulturen aber immer stärker in die Kritik. Inzwischen gibt es eine umweltfreundlichere Alternative: Die Durchwachsene Silphie. Die zu drei Meter hohe Pflanze bietet von Juli bis September, wenn kaum mehr etwas blüht, eine willkommene Nektar- und Pollenquelle für Bienen und andere Insekten. Anschließend gehäckselt kommt der Korbblütler als Gärsubstrat bei der Methanerzeugung in Biogasanlagen auf fast dieselbe Energieausbeute wie Mais.

