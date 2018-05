Ebersbach Seniorenrat für längeres Parken

Ebersbach / SWP

Der Stadtseniorenrat von Ebersbach ist gegen eine Parkdauer von höchstens 90 Minuten in der Innenstadt. „Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität durch Alter oder Behinderung ist ein ortsnaher Parkplatz mit längeren frei zu wählenden Parkzeiten (gegebenenfalls gegen Gebühr) erforderlich“, teilt Sprecherin Christine Dessup mit. Arztbesuche und Erledigungen kosteten oftmals mehr Zeit als ein­einhalb Stunden. Es sei nicht nachvollziehbar, dass für einen längeren Aufenthalt im Zentrum ein Bußgeld riskiert werden müsse. Der Seniorenrat hat seine Forderung in einem offenen Brief an Bürgermeister, Gemeinderat und Geschäftsinhaber dargelegt.