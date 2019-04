Auf einen kirchlichen Grundstück entstehen in Salach 17 Wohnungen für Senioren.

Proppenvoll war der Sitzungsaal des Salacher Rathauses, als am Montagabend die Pläne für eine neue Wohnanlage vorgestellt wurden. Auf einem Erbpachtgrundstück der Pfarreistiftung der Evangelischen Landeskirche zwischen Hermann- und Messelbergstraße entstehen bis Ende 2020 17 Eigentumswohnungen – sechs Drei- und elf Zweizimmerwohnungen – sowie ein Gemeinschaftsraum. Salachs Bürgermeister Julian Stipp sprach von einem „Gemeinschaftswerk“ und einer weiteren Facette des Angebots für Senioren in der Gemeinde.

Neben der seniorengerechten Bauweise soll auch ein auf die Bewohner zugeschnittenes Betreuungskonzept älteren Menschen ermöglichen, bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden zu bleiben und möglichst aktiv am Leben in der Gemeinschaft teilzuhaben.

