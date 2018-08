Auendorf Seit Tagen kein Telefon

Auendorf / Ralf Heisele

Seit gut einer Woche steht bei einer achtköpfigen Familie in Auendorf das Telefon still. Weil in dem Bad Ditzenbacher Ortsteil auch der Handyempfang sehr schlecht ist, hat die Familie kaum einen Außenkontakt mehr. Einzig das Internet funktioniert noch. Der Familienvater hat sich mehrmals bei der Störungsstelle der Telekom gemeldet – und die hat auch einen Techniker geschickt. Der Familienvater hat ihn zwar nicht gesehen, doch soll er auf Nachfrage einen Schaltkasten überprüft und dabei keinen Fehler entdeckt haben. Jetzt will die Telekom am Montag wieder einen Techniker schicken, der einen anderen Schaltkasten kontrollieren soll. Der Familienvater will dem Ganzen nicht recht glaube. Er ist ein gebranntes Kind: Vor vier Jahren war der Festnetzanschluss schon einmal mehrere Wochen tot...