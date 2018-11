Gesellschaft Seit 30 Jahren Frühstück für Frauen

Göppingen / NWZ

Das Frühstückstreffen für Frauen (FFF) feiert am Samstag, 24. November, sein 30-jähriges Bestehen in der Göppinger Stadthalle. Den Festvortrag wird Beate Ling zum Thema „Bis hierher und viel weiter – Leben atmen“ halten. Sie wird auch die musikalische Umrahmung übernehmen.

Wie alles anfing: Eine kleine Schar Frauen hatte den Wunsch nach einem Treffen für Frauen, wie sie in anderen Städten schon üblich waren. 1988 gab es ein erstes Treffen in Eislingen im „Eichenhof“. Anfangs kamen die Frauen viermal im Jahr, jetzt dreimal, um ein gemeinsames Frühstück einzunehmen, einen Vortrag zu hören und sich mit Musik auf das Ganze einzustimmen. Den ersten Vortrag hielt Lotte Bormuth. Viele bedeutende Redner folgten.

Bald schon zogen die Frühstückstreffen in die Göppinger Stadthalle um. Einen besonderen Höhepunkt gab es in der Zeit des Stadthallenumbaus. Da folgten 1100 Frauen der Einladung in die damalige Hohenstaufenhalle, um den Fernsehjournalisten und Buchautoren Peter Hahne zu hören.

Heute ist die Zahl der Frauen nicht mehr ganz so hoch, meistens melden sich etwa 250 Frauen an, die diese Samstage bewusst als eine Art „Wellnesstag für die Seele“ erleben, aber auch um über Lebens- und Glaubensfragen nachzudenken. Ohne ehrenamtliche Helferinnen wäre das alles nicht zu stemmen, teilen die Organisatoren mit. Ein Trägerkreis unterstützt die Arbeit der Hauptverantwortlichen.

Die Jubiläumsveranstaltung am 24. November mit Einlass und Frühstück ab 8 Uhr kostet 15 Euro. Anmeldungen sind erbeten bis spätestens Dienstag, 20. November, schriftlich an Ute Schubert, Weilerstraße 19, 73119 Zell u.A. oder per Telefon: (07164) 5282 ab 14 Uhr oder per Email: ute@schubert.zell.de.