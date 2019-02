Kunst Seit 20 Jahren im Einsatz für Grünenwald

Ebersbach / Lilli Ell

Die Jakob-Grünenwald-Gedächtnisstätte ist im Rathaus in Bünzwangen eher unspektakulär untergebracht. Der erste Blick fällt sofort auf das wohl bekannteste Bild des Genremalers des Biedermeier mit dem Titel „Heimkehr vom Feld“: ein Ölbild, das mehrere Erwachsene, Kinder und Tiere zeigt, wie sie nach einem Arbeitstag auf dem Feld zurückkehren in ihr Heim.

Jakob Grünenwald war das achte Kind des Lohnwebers Johann Georg Grünenwald und seiner Frau Rosina, 1821 in Bünzwangen geboren und 1896 in Stuttgart gestorben. Er war ein schwäbischer Genremaler und Illustrator. 1840 begann er an der Königlichen Stuttgarter Kunstschule seine Ausbildung. Sein Weg führte ihn später nach München an die berühmte Münchner Akademie, wo er mit Künstlern wie Carl Spitzweg zusammenarbeitete, woher auch sein Name „Stuttgarter Spitzweg“ kommt.

Lange Zeit war das Werk Grünenwalds vergessen, obwohl es zu seinen Lebzeiten sehr populär war. Erst Klaus Schneider, ehrenamtlicher Stadtarchivar, rief die Jakob-Grünenwald-Gedächtnis­stätte ins Leben. 1997 übernahmen Dieter und Dora Hettfleisch die Leitung für ein Jahr. „Aus dem einen Jahr sind mehr als 20 Jahre geworden“, sagt Dora Hettfleisch nicht ohne Stolz. Besucher kommen aus dem ganzen Land zur Gedächtnisstätte, ab und zu sogar in Kleinbussen. Unterstützt wird das Ehepaar von Museumsleiter Uwe Geiger.

Die Hettfleischs leiten nicht nur die Gedächtnisstätte, sie setzen sich auch sehr kompetent mit dem Maler auseinander. Dieter Hettfleisch sammelt selber Grafiken und hat einige sehr interessante der Gedächtnisstätte zur Verfügung gestellt. „Mit zwei Originalen haben wir angefangen“, sagt er nachdenklich. „Heute sind es über 60 Originale.“ Auf dem Hauptwerk des Malers „Nach dem Hagelschlag“ hat er die ganze Familie Grünenwald verewigt, was erst in der jüngsten Vergangenheit herauskam. Auch Hund und Katze sind beliebte Motive. Überhaupt gibt es viele Kinderbilder, die Porträts seiner eigenen Kinder sind.

Wenn es sein muss, reist Dieter Hettfleisch im ganzen Land herum, um an seine Schätze zu kommen. Bis nach Frankfurt am Main reiste er auf der Suche nach Originalen. „Dort habe ich in einer Caféteria alles klar gemacht“, sagt er mit einem kleinen Lächeln. Viele Bilder in der Sammlung kommen von Auktionen oder von privat. So auch „Großmutters Segen“, eines der bekanntesten Bilder, das lange Zeit verschollen war. Die Grafiken wurden als farbige Kunstpostkarten sogar noch nach Grünenwalds Tod verlegt. Auch mit religiösen Motiven beschäftigte sich der Maler. Das Bild „Die Jünger von Emmaus“ wurde für 200 Euro erworben, später dann kam das Geld zurück, und so konnte es als Schenkung betrachtet werden.

Immer wieder ist es das Geld, das den einen oder anderen Ankauf verhindert. Die Kommunen hätten immer weniger Mittel für kulturelle Ausgaben dieser Art, bedauert Dieter Hettfleisch. Dann müssen Sponsoren her. Sehr hilfreich war der Verein „Bücher tun Gutes“, die großzügig spendeten. Da braucht es Erfindungsgeist und Ideen, wie man an Bilder kommt, manchmal hilft auch der Zufall. Die neuesten Bilder stammen aus dem Zyklus über die vier Jahreszeiten, da konnten kürzlich der „Sommer“ und der „Herbst“ erworben werden. Und so sind Dieter und Dora Hettfleisch weiterhin mit viel Begeisterung und unermüdlichem Engagement im Einsatz, dass der berühmte Sohn Bünzwangens nicht noch einmal in Vergessenheit gerät.