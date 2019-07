Bei dem Wettkampf auf dem Haldenberg ging eine Mischung aus Profi- und Hobbypiloten an den Start.

„Auf der Strecke ist eine Bodenwelle, da bin ich sogar beinahe in der Luft gewesen“, berichtet die siebenjährige Finja Kirchner aus Schönaich. Sie war vergangenen Sonntag die jüngste Seifenkisten-Pilotin im 29 Mann starken Starterfeld des dritten Seifenkistenrennens der Haldenberg-Realschule. Mit ihrer größeren, neun Jahre alten Schwester Nahla, ebenfalls als Starterin gemeldet, und dem Papa, zählte das Rennen in Uhingen schon zum zweiten in ihrer Karriere.

Doch nicht nur die Jugend war anwesend, auch der in Uhingen schon bekannte Senior Franz Ahne war wieder einmal mit seinem „Heißen Ofen 2“ am Start. Seine Startnummer 79 stellte zugleich auch sein derzeitiges Alter dar, was ihn somit auch zum ältesten Starter machte. Für ihn steht aber definitiv der Spaß im Vordergrund und auch, dass er jedes Jahr sein Alter als Startnummer zur Verfügung hat.

Profi-Teams nutzen Rennen als Wertung für Deutsche Meisterschaft

Das weitere Starterfeld war eine Mischung aus Hobbypiloten und Profi-Teams, welche dieses Seifenkistenrennen zugleich als Wertung für die Deutsche Meisterschaft mitnahmen. Dementsprechend unterschiedlich waren auch die Seifenkisten konstruiert: Zigarrenformen und hochglanzpolierte Rennkisten gab es ebenso wie Familienprojekte, Schul-Seifenkisten und ein Konstruktionsmodell aus den Ausbildungshallen der Firma Allgaier.

Diesem Umstand war wohl auch geschuldet, dass der ehemalige Arbeitgeberpräsident und Vorstand der Firma Allgaier, Dieter Hundt, sich es nicht nehmen ließ, mit seiner Frau wieder persönlich am Start anwesend zu sein und „seine Auszubildenden“ seelisch und moralisch zu unterstützen.

Zwölf Monate, um Seifenkiste zu bauen

Das restliche Starterfeld war gespickt von Senioren und Junioren, Vätern mit Töchtern und Söhnen sowie Schülern. Im Falle der Väter mit ihren Töchtern hat die Familie Auwärter nennenswert gut abgeschnitten. Tochter Celine (14 Jahre) sowie auch ihr Vater Ulrich schafften es beide, in ihrer jeweiligen Klasse (Junior und Senior) den zweiten Platz zu belegen. Während die beiden vergangenes Jahr noch als Zuschauer das Seifenkistenrennen in Uhingen bewunderten, hatten sie nun zwölf Monate Zeit, ihr jetziges Prachtstück zu konstruieren, umzusetzen und in zahlreichen Trainingsfahrten auf Radwegen und alten Rennstrecken zu optimieren. Außergewöhnlich war bei dieser Seifenkiste die Konstruktion der Bremse. Ulrich Auwärter verbaute hier zwei Mountainbike-Scheibenbremsen, um somit ein perfektes Bremsergebnis zu erzielen. „Denn Sicherheit geht nun mal vor“, sagt Auwärter.

Zehntelsekunden machen letztlich den Unterschied

Den ersten Platz bei den Senioren schaffte letztendlich die schon sehr erfahrene Wiebke Brandelik. Bei den Junioren war es der ebenfalls schon routinierte Jaspar-Quentin Richter. Schaut man sich die zusammengerechneten Zeiten der jeweiligen ersten drei Platzierungen an, so machen hier nur wenige Zehntelsekunden den Unterschied.

Nach einem Probelauf, zwei Wertungsläufen und der Siegerehrung endete laut Organisatoren, den Elternbeiräten der Haldenberg-Realschule in Uhingen, ein verletzungsfreies Seifenkistenrennen.