Jubiläum Seepferdle feiert Geburtstag

Eislingen / tut

Unter Wasser sind die Mitglieder des Eislinger Tauchclubs Seepferdle in ihrem Element. Vor 25 Jahren, am 13. Dezember 1993, war die Geburtsstunde des Vereins, der sich von Anfang an eine qualifizierte Tauchausbildung und ein homogenes Vereinsleben auf die Fahne geschrieben hatte. Wichtig sei es dabei gewesen, auch die nicht tauchenden Familienmitglieder ins Vereinsleben mit einzubeziehen, erklärt die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Sabine Rüthers.

Erfahrene Tauchlehrer bildeten und bilden bis heute Tauchneulinge im Bereich der Tauchtheorie und Tauchpraxis für den Grundtauchschein und das Deutsche Tauchsportabzeichen (DTSA) Bronze aus. Die Weiterbildung in Theorie und Praxis erstrecke sich darüber hinaus auch für erfahrenere Taucher, die so vom DTSA Silber bis zum DTSA Gold ausgebildet werden. Auch Spezialkurse wie Nacht-, Eis- oder Wracktauchen gehören zum Repertoire des 120 Mitglieder zählenden Vereins, der sich vor allem auch seiner rund 40 Kindern und Jugendlichen annimmt, deren Ausbildung ebenfalls ein wichtiges Anliegen sei. Mehrfach wurde der Tauchclub für seine Jugendarbeit ausgezeichnet, unter anderem mehrmals mit dem 1. Platz für herausragende Jugendarbeit im Sportkreis Göppingen.

Zu ihrem Jubiläum machen sich die Mitglieder ein besonderes Geschenk. Am Samstag, 14. Dezember, berichtet der Forschungstaucher, Meeresbiologe und Unterwasserfotograf Uli Kunz in einer Multimediaschau in der Eislinger Stadthalle von seinen abenteuerlichen Expeditionen in die Tiefen der Ozeane. „Eine Live-Reportage, die einem den Atem verschlägt“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Uli Kunz halte mit seiner Kamera einzigartige Momente im Meer fest. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der VHS Eislingen, unter www.seepferdle.de sowie an der Abendkasse.