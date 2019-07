Gewalt und Aggression im Freibad? Wir haben uns bei den Bädern im Kreis Göppingen umgehört, wie es um die Sicherheit steht. Einige Freibäder setzen auf Security.

Es mussten schon diverse Hausverbote ausgesprochen werden“, sagt Thomas Jaeger zur Situation im Geislinger Freibad. Nach Angaben des Bäderleiters gelten diese tagesweise oder auch länger. Die Verstöße reichten vom Betreten des Sprungturms trotz Sperrung über Beleidigungen des Personals bis hin zu körperlichen Übergriffen. „Die Polizei musste auch schon anrücken“, macht Jäger deutlich. Sexuelle Belästigungen wie in Bädern im Stuttgarter Raum seien nicht bekannt. Aber auch im Geislinger Bad gab es schon Fälle, etwa als ein Mann sich drei Kindern nackt zeigte und ein Mädchen küsste und umarmte.

Security in Geislingen unterwegs

Aus den Entwicklungen hat das Stadtwerk als Betreiber des 5-Täler-Bads schon vor längerer Zeit Konsequenzen gezogen: Täglich halten sich Security-Mitarbeiter im Freibad auf, die ein besonderes Auge auf störende Besucher haben. Das sei zum einen eine präventive Maßnahme, erklärt Jaeger: „Wir wollen ein gewisses Klientel abschrecken und den Gästen das Gefühl der Sicherheit vermitteln.“ Zum anderen greifen die Sicherheitsleute ein, wenn Gäste den Anweisungen des Bademeisters ­– zum Beispiel, das Bad zu verlassen – nicht folgen.

Auch Göppingen hat Sicherheitspersonal

Im Göppinger Freibad wurden in der laufenden Badesaison keine besonderen Vorfälle festgestellt. „Bereits seit mehreren Jahren gibt es Sicherheitspersonal in unseren Bädern, welches bei zu erwartendem stärkeren Badebetrieb angefordert wird, um die Mitarbeiter bei der Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben und der Durchsetzung des Hausrechts zu unterstützen“, meint Soja Paunowa. Laut der Pressesprecherin der EVF, die auch die Bäder verwaltet, können sich so die Mitarbeiter ausschließlich auf ihre Aufgaben, wie Wasseraufsicht, konzentrieren. Allein die Präsenz des geschulten Sicherheitspersonals wirke präventiv und in Konfliktsituationen deeskalierend. Zusätzlich werde viel Wert auf regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter und externe Unterstützung gelegt.

In Jebenhausen geht es friedlich zu

Im kleinen Vereinsbad in Jebenhausen am Waldecksee geht es überwiegend friedlich zu, erzählt Michael Pares, der für die Öffentlichkeitsarbeit beim SV 04 Göppingen verantwortlich ist. Bisher blieb es bei Ermahnungen und Hausverbotsandrohungen. Zu den Ausschreitungen in anderen Bädern sagt er: „Es ist ein Unding, wenn sich Ehrenamtliche anpöbeln lassen müssen.“ Einen Sicherheitsdienst könne sich der Verein schlichtweg nicht leisten. Am Eingang des Bads hängt ein Zettel, auf dem die Vereinsleute alle Besucher um Rücksicht bitten. Dort ist auch von einem eventuellen Aus für das Bad die Rede, sollte man einen Sicherheitsdienst benötigen.

Keine Probleme in Kuchen

Im Freibad in Kuchen ist zusätzliche Unterstützung nicht notwendig, betont Bademeister Frank Däumling. „Bei uns gibt es keine Probleme, hier benehmen sich die meisten Badegäste“, erzählt der 48-Jährige relativ gelassen. „Wer sich nicht an die Regeln hält, wird verwarnt.“ Bringe die Verwarnung nichts, gebe es auch mal ein Hausverbot. „Das kommt jede Saison mal vor.“

In Donzdorf braucht es keine Security

„Kleine Vorfälle wird es immer geben“, sagt Evelyn Gorrler, die bei der Stadtverwaltung unter anderem für das Freibad in Donzdorf zuständig ist. Manche Badegäste missachteten zum Beispiel die Regel, dass nur von bestimmten Seiten des Beckens ins Wasser gesprungen werden darf. In solchen Fällen gebe es eine Ermahnung und meistens habe das Aufsichtspersonal Störenfriede im Griff: „Es kommt sehr selten vor, dass wir die Polizei rufen müssen“, erklärt Gorrler. Auch für Security sieht die Donzdorfer Stadtverwaltung zur Zeit keinen Bedarf.

Friedliche Atmosphäre in Weißenstein

Das kleinere Freibad in Weißenstein liegt mitten in der Natur und ist wegen seiner idyllischen Lage beliebt. Die Besucher schätzen die friedliche, familiäre und ruhige Atmosphäre. Der Stadt Lauterstein sind außer kleinen Streitigkeiten zwischen Kindern, was aber ganz normal sei, keine Vorfälle bekannt. „Im Moment gibt es deshalb auch keine Sicherheitsmaßnahmen, was in Zukunft hoffentlich auch nicht eingeführt werden muss“, meint Benjamin Heilig, Leiter des Hauptamts.

Erhöhtes Aggressionspotenzial bei Hitze

„In den Uhinger Bädern haben wir sehr viele Stammgäste. Man kennt sich, was grundsätzlich der Stimmung guttut“, sagt Annelie Waldinger. Allerdings stelle das Badepersonal ein höheres Aggressionspotenzial fest, besonders, wenn die Temperaturen steigen. „Das Badepersonal hat ,gute Antennen’ und agiert entsprechend umsichtig, um jeglichen Eskalationen entgegenzuwirken“, erklärt die stellvertretende Kämmerin.

