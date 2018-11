Finanzen Schwieriges Jahr für Investitionen

Zell u. A / Jürgen Schäfer

Zell steht vor einem schwierigen Jahr. Die Umstellung der Buchhaltung auf das doppische System belastet die Finanzen mit Abschreibungen, die es bisher nicht gab. Hinzu kommen hohe Umlagen, weil Zell voriges Jahr eine gute Steuerkraft hatte. So erhöhen sich die Umlagen an Kreis, Bund und Land gleich mal um 309 000 Euro, wobei die Kreis­umlage mit 226 000 Euro der große Brocken ist. Weil auch weniger Geld vom Land fließt, ist Zell im kommenden Jahr um 375 000 Euro ärmer.

Gleichwohl schlägt Bürgermeister Werner Link ein Investitionspaket von 1,3 Millionen Euro vor. Damit würde der Haushalt um 400 000 Euro ins Minus rutschen. Aber das ließe sich im folgenden Jahr wieder ausgleichen, so dass für 2019 keine Kredite notwendig seien, so Link. Fraglich ist, ob die Agenda umgesetzt werden kann, weil die Ortskernsanierung Pliensbach einen Schwerpunkt bildet. Die notwendige Aufnahme ins Landessanierungsprogramm klappte bisher nicht.

In Zell ist die Blumenstraße zu sanieren. Mit 223 000 Euro steht das für 2019 auf dem Plan, im Jahr darauf mit nochmal 207 000. Für einen neuen Kindergarten sind erstmal 100 000 Euro eingeplant, 2,3 Millionen dann in den Folgejahren. Wobei auch dicke Zuschüsse erwartet werden. Wohngebäude der Gemeinde in der Frühlingstraße sind zu sanieren, je 160 000 Euro sollen in den beiden nächsten Jahren aufgewandt werden. Ein neues Löschfahrzeug steht an, im nächsten Jahr geht’s um eine Rate von 55 000 Euro. Spannend wird das Jahr 2020, wenn Investitionen von 4,6 Millionen vorgeschlagen sind, ein Gutteil davon allerdings auch Baulandkäufe und -erlöse.