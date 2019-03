Ob der Ebersbacher Kampf gegen den Lärm große Wirkungen hat, darüber gehen die Meinungen auseinander. Denn die Bahnlinie und die B 10 sind ausgenommen.

Die Stadt Ebersbach will ihre Einwohner besser vor Lärm schützen. Handlungsbedarf besteht laut einer Untersuchung entlang der Hauptverkehrsachsen in der Innenstadt. Ein Tempolimit von 30 Stundenkilometer könnte dort und an anderen Schwerpunkten für weniger Krach zu sorgen, empfahlen die Autoren des sogenannten Lärmaktionsplans in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt. Weitere Lösungsvorschläge waren eher allgemeiner Art.

Die Fachleute haben in ihrer Untersuchung allerdings zwei starke Lärmquellen ausgeklammert. Die Bahnlinie und die B10 haben sie nicht in ihrem Papier berücksichtigt. Weshalb diese Lärmquellen nicht mit einflossen und was die Mitglieder des Ausschusses zu dem Papier sagen, lesen Sie am Donnerstag in der gedruckten Ausgabe der NWZ und im E-Paper.