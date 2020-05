Vier Schwerverletzte hat am Sonntag ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Unterdrackenstein und Gosbach gefordert. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein mit vier Personen besetzter Mercedes gegen 14.30 Uhr kurz vor Gosbach in Höhe des Gewerbegebietes aus bislang noch ungeklärter Ursache aufs Bankett. Das Auto prallte anschließend auf einen Baum und überschlug sich. Dabei wurden alle vier Insassen schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr aus dem total demolierten Fahrzeug befreit werden. Neben mehreren Rettungswagen und Notärzten waren noch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz, mit denen die verletzten Männer in Krankenhäuser geflogen wurden.