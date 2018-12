Polizei Schwerer Unfall auf B29

Schwäbisch Gmünd / SWP

Schwere Verletzungen hat sich am Freitagvormittag ein 28 Jahre alter Lkw-Fahrer bei einem Auffahrunfall auf der B 29 in Schwäbisch Gmünd zugezogen. Der Einhorntunnel musste zu Bergungsmaßnahmen für etwa 90 Minuten gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Der Berufskraftfahrer war gegen 10.10 Uhr auf der B 29 in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen, als er unmittelbar nach dem Einhorntunnel am Stauende auf einen vorausfahrenden Lastwagen eines 36-Jährigen auffuhr. Durch den Aufprall erlitt der 28-Jährige schwere Verletzungen und wurde von Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Er musste mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd sehr vorsichtig aus dem Lkw getragen werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Lkws entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.