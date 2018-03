Verkehr Schwenk in der Ortsdurchfahrt soll Raser bremsen

Schwenk in der Ortsdurchfahrt soll Raser bremsen

Birenbach / Maximilian Haller

Den Anwohnern ist sie schon lange ein Dorn im Auge – die Ortsdurchfahrt durch Birenbach, auf der täglich tausende Autos rollen. Nun ist eine weitere Etappe der geplanten Sanierung erreicht. Am Donnerstag stellte Ingenieur Uwe Straub dem Gemeinderat drei Entwürfe für den Umbau samt Kostenschätzung vor.

Der Rat entschied sich für das dritte Modell. Die bereits im Vorfeld favorisierte Variante sieht fast direkt am Ortseingang aus Richtung Rechberghausen eine Fahrbahnverschwenkung nach Süden mit mittiger Verkehrsinsel vor. Sie würde allzu schnelle Fahrer bremsen und damit den Lärmpegel gut reduzieren, weniger Fläche als die anderen Bauvarianten verbrauchen und darüber hinaus weniger Kosten verursachen, so Straub.

Gemeinderat Matthias Kaleyta kritisierte die mangelnde Effektivität der Fahrbahnverschwenkung. Bei dieser Variante würde genau wie in Wäschenbeuren kein merkbarer Abbremseffekt entstehen. Man könne die Verschwenkung im Grunde durchfahren, ohne zu lenken. Bürgermeister Frank Ansorge merkte an, dass es die Aufgabe von Uwe Straub gewesen sei, eine Lösung zu finden, die sowohl kostengünstig als auch tragbar für alle beteiligten Behörden sei. All diese Punkte abzudecken, habe nicht viele Möglichkeiten zugelassen.

Armin Wiedemann nannte Straubs Vorschläge „Billiglösungen“. Solche Verschwenkungen hätten nur eine kurze Abschreckwirkung. Zudem brauche man in der Zukunft sowieso keine Tricks mehr, um Autofahrer auszubremsen. „In 30 Jahren wird keiner mehr von uns fahren“, sagte er. Ansorge stimmte Wiedemann zu, das autonome Fahren werde kommen, allerdings wisse niemand, wann genau dies der Fall sei. Man müsse jetzt eine Entscheidung treffen. Insbesondere die enorme Zunahme des Schwerlastverkehrs müsse so schnell wie möglich ausgebremst werden.

Bei der anschließenden Abstimmung entschied sich der Gemeinderat gegen die ersten beiden Bauvarianten: zu ineffektiv, zu kostenintensiv, lautete das Urteil. Das dritte Konzept war für die meisten der Mitglieder ein guter Kompromiss. „Damit könnte ich leben“, sagte auch Frank Ansorge. Mit vier zu drei stimmte der Gemeinderat letztendlich für diese Variante.