Prävention Schweinepest wird zunehmend zur Gefahr

Kreis Göppingen / Swp

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine ausschließlich bei Schweinen vorkommende, gefährliche Viruserkrankung, die sich seit einigen Jahren in Osteuropa ausbreitet und auch Haus- und Wildschweine in Deutschland bedroht. Das Veterinäramt des Landkreises Göppingen weist in einer Mitteilung auf die Gefahr hin, dass die ASP auch nach Deutschland verschleppt werden könnte. Dies geschieht vor allem, wenn ASP-kontaminierte Fleisch- und Wurstwaren aus Seuchengebieten illegal eingeführt werden. „Für den Ausbruch der ASP reicht ein einzelnes ASP-verseuchtes Wurstbrot, das am Autobahnrastplatz weggeworfen wird, und von Wildschweinen gefressen wird“, heißt es in der Mitteilung. Wenn sich Schweine infizierten, wären umfangreiche staatliche Bekämpfungsmaßnahmen nötig. Neben dem Tierleid hätte dies erhebliche wirtschaftliche Schäden für die Schweinehalter zur Folge. Die Jägerschaft des Landkreises leiste schon seit längerer Zeit einen wichtigen Beitrag zur ASP-Prävention, in dem sie intensiv Schwarzwild jage und Proben nehme.

Das Veterinäramt Göppingen hat im Oktober alle Schweinehalter im Landkreis angeschrieben und zu verstärkten Hygienemaßnahmen aufgerufen. Am Mittwoch informierten die Veterinär- und Landwirtschaftsämter Esslingen und Göppingen bei einer Veranstaltung in Gruibingen über Gefahren und Vorbeugung.

Bürger können laut der Mitteilung dabei helfen, zu verhindern, dass sich ASP weiter ausbreitet: Speisereste nur in verschlossenen Behältern entsorgen; Wildkadaver nicht berühren und dem Veterinäramt Göppingen unter ☎ (07161) 202 54 01 melden; als Unbefugter keine Schweineställe betreten.