Im Bezirk der Arbeitsagentur Göppingen ist die Arbeitslosigkeit den dritten Monat in Folge gestiegen.

Die Arbeitslosigkeit ist im Juli im Bezirk der Agentur für Arbeit Göppingen mit den Landkreisen Esslingen und Göppingen gestiegen. Insgesamt waren laut Agenturbericht 14 756 Menschen ohne Arbeit. Das ist ein Plus im Vergleich zu Juni von 339 Personen oder 2,4 Prozent. Gegenüber Juli 2018 waren 861 Menschen mehr arbeitslos gemeldet (plus 6,2 Prozent). Die Arbeitslosenquote stieg auf 3,3 Prozent (Juli 2018: 3,1 Prozent).

Lange Phase mit gutem Arbeitsmarkt

„Ein Blick auf die letzten Jahre zeigt eine sehr lang anhaltende Phase mit einem ausgesprochen guten Arbeitsmarkt in der Region. Alle Zeichen standen auf Wachstum und konjunktureller Stärke. Die Zahl der Arbeitslosen lag mehrere Jahre durchgehend unter dem jeweiligen Vorjahreswert und war auf ein Rekordtief gesunken. Drei Monate in Folge steigt die Arbeitslosigkeit und hat inzwischen die Zahl des Jahres 2018 überschritten“, erklärt Thekla Schlör, Leiterin der Göppinger Arbeitsagentur.

„Die wirtschaftliche Schwäche zeigt Spuren am Arbeitsmarkt. Die Zunahme im Juli durch die Ausbildungsabsolventen ist jahreszeitlich bedingt und unproblematisch. Dazu kommt in diesem Jahr ein ,Mehr’ an Menschen, die ihre Kündigung erhalten haben. Diese Gruppe sorgt für den überdurchschnittlichen Anstieg in diesem Sommer. Auch das Minus bei den offenen Arbeitsstellen zeigt, dass sich der Arbeitsmarkt verändert“, so Schlör.

Für Jahreszeit unübliche Arbeitslosmeldungen

Schon im Mai und Juni registrierte die Agentur verstärkt und für die Jahreszeit in dieser Höhe unübliche Arbeitslosmeldungen von Menschen, die zuvor gearbeitet hatten. Über den Sommer melden sich jedes Jahr zusätzlich junge Menschen arbeitslos, die nicht in ihrem Ausbildungsbetrieb bleiben konnten oder wollten.

Im Landkreis waren im Juli insgesamt 5012 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 183 mehr (plus 3,8 Prozent) als im Juni, und 321 (plus 6,8 Prozent) mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote beträgt sowohl bei der Geschäftsstelle in Göppingen als auch der in Geislingen 3,5 Prozent. Im Vorjahr waren es 3,3 Prozent.

Im Bezirk der Agentur waren im Juli 10 343 Stellen zur Besetzung gemeldet. Gegenüber Juni ist das ein Rückgang um 260 Stellen (minus 2,5 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr gab es 2187 Stellen (minus 17,5 Prozent) weniger. Insgesamt wurden 2456 Stellen neu gemeldet. Das waren 538 (minus 18 Prozent) weniger als im Juni, und 1215 (minus 33,1 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat.