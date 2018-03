Kirche Schwäbische Lebenskunst im Abendgottesdienst

Göppingen / swp

Im nächsten Abendgottesdienst der Oberhofenkirche soll der Seele auf Schwäbisch „auf den Zahn gefühlt“ werden. Jürgen Kaiser, leidenschaftlicher Schwabe, will zur Lebenskunst „auf Schwäbisch“ anregen. Die Necker-Blues-Band um Christof Altmann wird mit Blues und Soul mithelfen, humorvoll dem Leben auf die Spur zu kommen. „Ob Sie am Ende lachen, weinen, sich gut leiden können und es sogar glauben, dass es für das Leben mehr als einen guten Grund gibt, entscheiden alle, die mitfeiern, selbst“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Gottesdienst sei nicht nur für Schwaben empfohlen, sondern auch für „Reigschmeckte“. Und er sei auch ein augenzwinkernder Versuch gelingender Integration, wird in der Mitteilung weiter angekündigt.

Der Abendgottesdienst beginnt am Sonntag, 18. März, um 19 Uhr, in der Oberhofenkirche Göppingen. Platzkarten werden nicht benötigt.