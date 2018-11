Kleinkunst Schwäbisch schlagfertig

Uhingen / Sabine Ackermann

Henn Sie dr’hoim au a Gruscht-Schublad’?“, loten Hillus Herzdropfa am Anfang in ungewohnter Abendgarderobe beim buntgemischten Publikum deren Wohnsituation aus und streiten sich anschließend darüber, wer denn nun als erster das Programm ansagen darf.

Nachdem dieser Disput mit dem Satz „Du kasch mi küssa, wo mei Buckel a Loch hot“ zu Gunsten des besser hochdeutsch sprechenden Mannes geklärt war, förderte das Comedy-Duo in dem Lied „Ab damit in d’Gruscht-Schublad“ unter anderem einen „Bolla verrotzter Tempos“ sowie Kondome mit DM-Preisen zu Tage.

Getreu dem Programmtitel „Huat ab! D’Albschwoba kommet“ haben sich Hillus Herzdropfa aus Justingen, dem Schelklinger Ortsteil, „wo die Häuser im Freien stehen“ und die Bewohner in Besitz von roten (die Reichen) und grünen Traktoren (die Armen) aufgeteilt sind, auf den Weg nach Uhingen gemacht. Hiltrud Stoll alias „Lena“ und Franz Auber als „Maddeis“ sind ein Pseudo-Ehepaar, das von sich sagt: „Mir kommed vom a gloina Flegga, wenn mir weg senn, isch der leer.“

Fortan zünden die zwei 57-Jährigen ohne große Einleitung ein Feuerwerk an schwäbischer Schlagfertigkeit, wenngleich natürlich „Frau“ immer einen draufsetzt, wenn „Mann“ mal scheinbar die Oberhand gewinnt.

„Bloma wachset langsamer wie’s Okraut“, kontert Lena, wenn sich ihr Maddeis über ihre Größe lustig macht. Die ausgezeichneten Komödianten haben alles mitgebracht: Grobschlächtigen Humor, dessen spontane Ungeschliffenheit so wie die gewitzte Ironie das Geheimnis ihres Erfolgs ausmacht. Schräge Alltagsszenen in passend-rustikaler Kleidung, gepaart mit aberwitzigem Mienenspiel und einer Sprache, die rau wie die Landschaft, aber nie anstößig ist.

Beide haben im authentischsten Albschwäbisch ein Gefühl dafür entwickelt, was geht und was nicht. „Bisch von Natur aus so bled oder nemmsch du Onderricht?“, selbst wenn die resolute Bäuerin Lena bei allen Wortwechseln die Hosen an hat, es wirkt auch bei ihrem gutmütigen, mit allen Weisheiten dagegen haltenden Göttergatten Maddeis nie so übertrieben wie bei ähnlich gelagerten „Ehepaaren“ aus der Unterhaltungsbranche.

Nicht von ungefähr war das Uditorium schon seit Wochen ausverkauft und der ein oder andere Bürgermeister aus dem Voralbgebiet wurde bei dieser etwas anderen „Sitzung“ gesichtet. Richtig ihr Fett weg bekommen die „Stuttgarter Feinstaub- Huaschter“, die bei ihrer Tee-Bestellung nicht auf Extras wie „ohne Milch, Zucker und Zitrone“ bestehen. Als ob letztere Frucht auf der Alb wachsen würde?

Besonders schlimm, wenn die ihre „Öko-Traumfänger“ (Spinnweben) kritisieren und erholungssuchend über ihre Kartoffel- und Rübenäcker trampeln.

Sobald sie einem solchen „Heckascheißer“ ausweichen muss, mutiert die Landfrau zur renitenten Amazone. Denn neben ihren 100 Stück Vieh – sechs Kühe, zwölf Schweine und der Rest Fliegen – zählt auch ihr feuerroter Bulldog zum Allerheiligsten. Eher verzichten könne sie da auf ihren Maddeis: „Mir wär am liabsta, der wär weg, aber d’Kinder hänget so an em.“

Jede Menge Beifall gab’s am Schluss von einem rundweg begeisterten Publikum.