Das Forstamt verordnet Teilen der Waldböden im Landkreis eine Kur, denn diese sind zu sauer. Anthropogene Stoffe, die durch Regen in den Boden gespült werden, verursachen Probleme. Abhilfe dagegen verschafft Kalkgranulat.

Ab Montag werden hauptsächlich Waldböden im unteren Filstal und im Schurwald behandelt. Bereits 2018 wurden Teile der Waldböden auf etwa 500 Hektar im Landkreis behandelt. Dieses Jahr beteiligen sich verschiedene Waldbesitzer an der großflächigen Aktion. Mehr als 1700 Hektar Wald werden jeweils zur Hälfte entweder mit einem Hubschrauber angeflogen oder mittels Gebläse vom Boden aus gekalkt.

Forstamt Landkreis Göppingen verwendet Gemisch aus Dolomit, Holzasche und Wasser

Die Arbeiten sollen bis Mitte August abgeschlossen sein. Das Forstamt des Landkreises teilt mit, es werde ein Gemisch aus Dolomit, Holzasche und Wasser verwendet. Dieses erhöhe den pH-Wert der Waldböden. Dadurch werde sichergestellt, dass die natürlichen Wasserfilter, die sauberes Grundwasser garantieren, auch in Zukunft funktionsfähig seien. Menschen werden durch das Kalkmaterial nicht gefährdet. Teile der Wälder müssen während der Arbeiten jedoch gesperrt werden. Zur eigenen Sicherheit sollte das Gebiet in der Zeit des Helikopterfluges nicht betreten werden. „Abgesehen davon, dass sich Staub bilden wird, kann es vorkommen, dass kleine Steinchen oder Klumpen im Material enthalten sind“, heißt es in der Mitteilung des Forstamts weiter.

Industrialisierung: Massive Säureeinträge in Böden

Die Probleme mit den sauren Böden führt das Forstamt auf die zunehmende Industrialisierung insbesondere im 20. Jahrhundert zurück. Massive Säureeinträge in den Böden führten dazu, dass Nährstoffe ausgewaschen wurden, es entstand ein für viele Bodenlebewesen zu saures Milieu. Als Folge seien viele Waldböden in ihrer Funktion als Trinkwasserfilter, Pflanzenstandort und Lebensraum nur noch eingeschränkt funktionsfähig. Die Schäden durch die Bodenversauerung aus der Vergangenheit können die Waldböden allenfalls zu Teilen rückgängig machen, was den Wald als Ökosystem und seine Funktion belastet. Mit dem Kalkungskonzept von ForstBW soll ein natürlicher Bodenzustand, als Grundlage für einen Wald mit hoher Biodiversität und guten Voraussetzungen für den bevorstehenden Klimawandel erreicht werden.

Untere Forstbehörde organisiert Aktion

Die Aktion wird von der Unteren Forstbehörde des Landkreises organisiert. Für die Planung der sogenannten Bodenschutzkalkung wurden zahlreiche Informationen über den Bodenzustand durch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg herangezogen und durch hunderte Bodenproben im Staats- und Privatwald ergänzt. Auf diesen Grundlagen werden Karten erstellt, die als Planungsgrundlage dienen. Darin sind bereits Kalkungsflächen, empfindliche Ausschlussbereiche, die geeignete Materialmischung und eine Empfehlung zur Art der Ausbringung dargestellt. Auf Grundlage dieser Karten erfolgt eine Abstimmung mit der Naturschutz- und Wasserbehörde. Nach Ausschreibung und Vergabe überwachen die Forstleute die laufende Aktion.

