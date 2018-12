Nahversorgung Schultes wirbt für Wiesensteigs „Lädle“

Wiesensteig / Von Ralf Heisele

Von einer Krise möchte Wiesensteigs Bürgermeister Gebhard Tritschler nicht sprechen. Dennoch wird es für ihn Zeit, den gemeinnützigen Lebensmittelladen „Ums Eck“ wieder „stärker in das Bewusstsein der Bürger zu rücken“. Einen entsprechenden Aufruf hat er im Mitteilungsblatt veröffentlicht. Die neuen Angebote an Lebensmittelgeschäften in der Umgebung, wie der neu eröffnete Discounter im nur drei Kilometer entfernten Mühlhausen, machen sich auch in Wiesensteig bemerkbar. Die Kunden kommen nicht mehr so zahlreich. Hinzu kommt laut Trischtler, dass immer mehr ältere Wiesensteiger nicht mehr in der Lage seien, den kleinen Laden in der Stadtmitte aufzusuchen.

