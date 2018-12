ÖPNV Schulkinder können länger schlafen

Treffelhausen / Thomas Hehn

Am 1. Januar gilt der neue ÖPNV. Im Vorfeld hatte der 60-Minuten-Takt für das gesamte Kreisgebiet zum Teil für erheblichen Wirbel gesorgt. Vor allem Eltern von Schulkindern hatten sich über gestrichene Bushaltestellen oder unmenschliche Abfahrtzeiten beschwert. Unter anderem gab es Ärger an der Grundschule in Treffelhausen. Dort hätten Kinder aus Stötten und Schnittlingen bereits um 6.33 Uhr bzw. 6.36 Uhr in den Schulbus steigen und dann in Treffelhausen 50 Minuten bis zum Schulbeginn um 7.30 Uhr warten müssen (die GZ berichtete).

Inzwischen sind die Probleme gelöst: Rektorin Simone Frank hat in Absprache mit Eltern und Lehrerkolleginnen den Schulbeginn um 15 Minuten auf 7.45 Uhr verschoben. Damit können die Stöttener und Schnittlinger Schüler einen Bus später um 7.33/7.36 Uhr fahren. Auch bei der Rückfahrt kommt der nun spätere Schulschluss den Schülern entgegen: Nach der 5. Stunde um 12 Uhr fährt der reguläre Bus um 12.16 Uhr, nach der 6. Stunde (12.45 Uhr) um 13.16 Uhr. Auch das Ende der Mittagsschule um 15.05 Uhr passt in den 60-Minutentakt und zum Bus um 15.16 Uhr.

„Das sind angemessene Zeitspannen – sowohl für die Kinder wie die für die Aufsicht zuständigen Lehrer“, stellt die Schulleiterin zufrieden fest.