Im Umgang mit ihrer Belegschaft hat die Firma Schuler kläglich versagt. Ob es daran liegt, dass der Weltmarktführer im Pressenbau seine Befehle längst vom Mutterkonzern Andritz in Österreich erhält oder ob die Kommunikationsfehler in der Göppinger Vorstandsetage gemacht wurden, ist dabei einerlei.

Tatsache ist: Viele Beschäftigte, die in den kommenden Wochen und Monaten um ihren Arbeitsplatz bangen müssen, haben vom geplanten Stellenabbau am Montagabend aus den Medien und den sozialen Netzwerken erfahren. Kurzum: Viele langjährige und treue Schuler-Mitarbeiter wurden – pünktlich zum Beginn der Sommerferien – eiskalt erwischt.

„Jede Menge Know-how und Erfahrung“

Das hätte man sich von einer Traditionsfirma wie Schuler nicht nur anders gewünscht, die Beschäftigten hätten dies auch anders erwarten dürfen. Dass Schuler sich auf den immer rasanter verändernden Weltmarkt einstellen muss, ist nachvollziehbar. Der Automobilmarkt in Europa schwächelt, während er vor allem in Asien weiter boomt. Das führt dazu, dass auch die Autobauer eher in Fernost investieren. Dass der Stammsitz Göppingen deshalb die komplette Neumaschinen-Produktion nach Erfurt verlieren muss, das versteht im Filstal niemand, zumal hier jede Menge Know-how und Erfahrung vorhanden sind. Die Konzern-Entscheidung ist keine gute für die Industrie im Filstal.

